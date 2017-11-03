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«Дело о рюкзаках МВД»: названа стоимость купленного товара

«Дело о рюкзаках МВД»: названа стоимость купленного товара
Министерство внутренних дел в 2015 году закупило рюкзаки, стоимость которых оценивают в 500 грн. При этом оценочная стоимость составляла 2900 грн.
"Договорная стоимость одного рюкзака составляла 2900 грн. В дальнейшем вся сумма этого тендера, более 14 млн грн, была перечислена на предприятия с признаками фиктивности. Движение этих средств, эти предприятия в ходе расследования отслеживали. Эти средства в дальнейшем были обналичены, но если бы не были закуплены рюкзаки, это бросалось бы в глаза, эта схема", - заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета на заседании антикоррупционного комитета парламента, передает телеканал 112.

По его словам, рюкзаки были изготовлены кустарным способом в установленных следствием местах.

"Согласно заключению эксперта, их стоимость (рюкзаков, - ред.) составляет 500 грн", - отметил глава НАБУ.

По словам Сытника, часть вырученных средств потратили на то, чтобы завуалировать саму эту коррупционную схему.

Напомним, 31 октября был задержан сын министра внутренних дел Арсена Авакова.

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