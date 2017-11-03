Харьков

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В Региональном центре услуг отметили 100-тысячного посетителя

В Региональном центре услуг отметили 100-тысячного посетителя
Представители Всеукраинской ассоциации центров предоставления административных услуг 3 ноября посетили Региональный центр услуг в Харькове.
С работой центра гостей ознакомили заместитель Харьковского городского головы – управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили и директор Департамента администравных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, сообщает пресс-служба горсовета.

Дизайн центра выполнен в стиле футуризма, общая площадь помещения составляет 6 тыс м². В центре предоставляется около 400 услуг административного, социального и пенсионного характера. В ходе экскурсии гости ознакомились с работой фронт-офиса и бэк-офисов, расположенных на разных этажах здания. После ознакомления с работой центра гости отметили не только огромные площади, комфортные условия для посетителей и качество предоставления услуг, но и то, что в одном месте жители города и других регионов могут получить все необходимые и востребованные услуги.

– Очень красивый центр, все условия для посетителей продуманы, но самое главное, что тут представлены все услуги – начиная от потребностей обычных граждан до предпринимателей. Нам есть чему учиться и что внедрять, – отметила заместитель директора Департамента предоставления административных услуг Киевской городской государственной администрации Наталья Ткач.

Начальник Центра предоставления административных услуг города Ромны Сумской области Павлина Огонесян отметила, что в ее городе проживает всего 35 тысяч человек, поэтому местный центр админуслуг очень камерный.

– Площадь нашего центра составляет 300 м², тогда как в Региональном центре услуг только архивное помещение занимает 100 м² и больше. Конечно, это все выглядит очень масштабно, для нас тут все новое и интересное. Кроме того, у нас в центре нет такого перечня услуг, как в Харькове, и не внедрены на таком уровне, как здесь, электронные услуги, – отметила руководитель ЦПАУ города Ромны.

В ходе экскурсии по Региональному центру, в учреждении определили 100-тысячного посетителя. Им оказалась жительница Харькова Галина Павленко.

– Я сегодня впервые посетила этот центр и не ожидала, что получу поздравления. Мне очень понравился вежливый и любезный персонал, комфортные условия. Все здесь удобно и красиво, – сказала Галина Павленко.

Посетительницу поздравила директор Департамента администравных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. Она вручила харьковчанке грамоту и цветы.

Напомним, строительство Регионального центра услуг было начато в декабре 2016 года, торжественное открытие центра состоялось 1 сентября этого года. Все работы были произведены за средства городского бюджета Харькова. В Региональном центре услуг предоставляется около 400 административных и социальных услуг, среди которых также - услуги фискального органа, миграционной службы, ЗАГСа и пр. Услугами центра пользуются не только харьковчане и жители области, но и представители других городов Украины. Работа центра полностью автоматизирована, благодаря чему время получения услуг занимает не более 15 минут. Также помещения центра оборудованы в соответствии с потребностями посетителей с инвалидностью. На сегодняшний день Региональный центр услуг ежедневно посещают около 3 тысяч человек.

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