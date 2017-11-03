Необходимо вернуть доступные цены на социально значимые продукты 3 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В условиях кризиса необходимо обеспечить возможность людям покупать социально значимые продукты по доступным ценам, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

«Не все знают, что до 1 июля в стране было госрегулирование цен на социально значимые продукты питания. На уровне Кабмина и на уровне облгосадминистраций устанавливались граничные цены, и производители, и торговые сети вынуждены были под это подстраиваться», – написал Александр Вилкул на своей странице в Facebook.



Парламентарий отметил, что сдерживание цен – ситуативное решение, но его необходимо вернуть.



– А стратегически надо создать условия, чтобы украинцы нормально получали и уверенно смотрели в будущее, – сказал он.



Для этого «Оппозиционный блок» подал в Раду пакет законопроектов, направленных на поддержку промышленности и отечественных производителей, в том числе сельскохозяйственных.



– Для тех, кто назовет меня «не рыночником», сообщаю: во всех развитых странах мира есть элементы регулирования и плановой экономики, – отметил Вилкул.