Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (4-5 ноября)
3 ноября 2017 г.
Оксана Санина
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На этих выходных культурные события изобилуют мистикой. Надо понимать, это такое «послевкусие» от Хэллоуина. Видимо, не вся нечисть после праздника успела вернуться в лучший из миров.
Кино
«Сторожевая застава»
(Украина, 2017)
Жанр: приключения, фэнтези
Режиссер: Юрий Ковалев
В ролях: Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Олег Волощенко, Александр Комаров, Георгий Деревянский, Слава Красовская, Наталья Сумская, Ержан Нурымбет, Ерболат Тогузаков
Настоящий, действующий межвременной портал после солнечного затмения открылся не где-нибудь, а в Карпатах. И обычный украинский паренек Витя с его помощью переместился в 1120 год, где легендарные богатыри пытаются победить войско половцев, используя не только оружие, но и магию. И, конечно же, без Виктора, который свалился им, как снег на голову, никак не обойтись – именно он должен активировать некий артефакт, который должен помочь богатырям в деле борьбы всего хорошего против всего плохого.
Поналетевшие внезапно инопланетяне начинают красть людей, зависая над городом и выпуская на землю лучи света. Среди жителей оного начинается паника – как противостоять пришельцам, не известно никому. Однако смелому детективу придется пробраться на их корабль, чтобы найти собственного сына, который стал жертвой инопланетного киднеппинга.
Хороший спектакль зачастую может стать неожиданным препятствием, споткнувшись о которое зритель может на пару часов выпасть из привычного ритма жизни и задуматься над вопросами, которые, казалось бы, никогда его не тревожили.
«Двери»
«Театр 19»
Мистическая комедия в 2-х действиях
Режиссер: Игорь Ладенко
В ролях: Олег Дидык, Сергей Листунов, Юрий Николаенко, Наталья Иванская
Невероятно смешная и неимоверно глубокая постановка, в которой за чуть менее чем два с половиной часа четыре актера в минимуме декораций и без ярких костюмов создают совершенно иной мир. Этот фантасмагорический мир на сцене помещается в одной маленькой комнатке, а в реальной жизни одним махом способен заполнить внутреннее пространство всех зрителей, находящихся в зале.
Герои спектакля «Двери» Капитан, Профессор и Командор по непонятному стечению обстоятельств и пересечению разных реальностей оказываются в небольшом помещении, в которое каждый явился со своей целью. Более того, и Капитан, и Профессор, и Командор шли по разным адресам, а очутились в одной точке времени и пространства. Что послужило тому причиной, существует ли логичное объяснение этому явлению и, в конце концов, чем это все закончится, - вот основные вопросы, ответы на которые они пытаются найти, не имея возможности покинуть комнатку. И появление неизвестной Женщины не вносят в этот процесс совершенно никакой ясности.
Где посмотреть:
Дом Актера (ул. Манизера, 3): 4 ноября, 19:00
«Аz есмь тварь»
Театр «Время Ч»
Творческий руководитель: Жанна Богусевич
Актеры: Анастасия Беленькая, Вероника Шелудякова, Иван Жилюк, Кирилл Галушка, Виталий Желюк
Еще один необычный спектакль, авторы которого обещают зрителям атмосферное действо, смех, слезы, мистику и аномальные явления.
«Az есмь тварь» - история, не дающая определенных ответов, а лишь приумножающая вопросы. Во главе всего один — возможна ли искренняя исповедь на том свете? Не слишком ли поздно? Ведь в земной жизни было как-то совсем не до этого, мол, успеется, ведь нам еще жить, - рассказывают в театре. - Инфернальный поединок между условно Хорошим и условно Плохим, плата за особенный грех, странное место, которое трудно покинуть».
Фотография не всегда отражает жизнь, как она есть, – иногда на ней изображена жизнь, как ее нет.
«За / против течения. Современные фотоинтервенции»
Выставка, организованная под патронатом Дома Нюрнберга, представит харьковчанам творчество фотохудожников Германии Виктории Биншток и Михаэля Шефера.
«Постоянный обмен информацией, основанной на зрительных образах, расширил наши возможности: из пассивных пользователей мы стали активными эксгибиционистами. Все, кто обменивается картинками, в большей или меньшей степени стал частью визуальной культуры», - считает Виктория Биншток.
«Я беру несколько картинок, которые проплывают мимо, недолго их рассматриваю, перепрограммирую их, переписываю и через различные контекстуальные шлюзы выпускаю их обратно в поток зрительных образов. Мне важно поменять кодировку картинок... Я бы назвал себя фотомонтером», - рассказывает Михаэль Шефер.
Таким образом, в мире, где практически каждый человек, улочка, деревце, любой уголок планеты многократно зафиксированы и выложены в Сеть, немецкие фотохудожники пытаются находить и, что важнее, находят неожиданные ракурсы, изменяют реальность, эстетствуют, заныривают в абсурд и конструируют другой, невозможный в привычной реальности мир.
Где посмотреть:
Харьковский художественный музей (ул. Жен Мироносиц, 9): 10:00
Другое
Как говорил персонаж известного фильма, «танцуют все»!
Ukr dance Cup 2017
В 3-м Международном фестиваля бального танца Ukr Dance Cup 2017 примут участие пары не только из Украины, но и из США, Англии, Польши, Израиля, Беларуси, России.
Любителям бальных танцев предоставляется прекрасная возможность полюбоваться роскошными нарядами, а также оценить технику и экспрессивность танцоров.
Для зрителей вечернего отделения желателен dress code.
Где посмотреть:
Международный аэропорт Харьков (ул. Ромашкина, 1): 4-5 ноября, 19:00