Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (4-5 ноября)

На этих выходных культурные события изобилуют мистикой. Надо понимать, это такое «послевкусие» от Хэллоуина. Видимо, не вся нечисть после праздника успела вернуться в лучший из миров.

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(Украина, 2017)Жанр: приключения, фэнтезиРежиссер: Юрий КовалевВ ролях: Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Олег Волощенко, Александр Комаров, Георгий Деревянский, Слава Красовская, Наталья Сумская, Ержан Нурымбет, Ерболат ТогузаковНастоящий, действующий межвременной портал после солнечного затмения открылся не где-нибудь, а в Карпатах. И обычный украинский паренек Витя с его помощью переместился в 1120 год, где легендарные богатыри пытаются победить войско половцев, используя не только оружие, но и магию. И, конечно же, без Виктора, который свалился им, как снег на голову, никак не обойтись – именно он должен активировать некий артефакт, который должен помочь богатырям в деле борьбы всего хорошего против всего плохого.Где посмотреть:Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 68): 12:20Кинотеатр «Кинолэнд» (проспект 50-летия ВЛКСМ, 54): 10:50Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 10:00Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 16:15Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:20Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 21:50«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 10:15(Сингапур, Великобритания, Индонезия, Канада, США, 2017)Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, приключенияРежиссер: Лайам О’ДоннеллВ ролях: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей, Валентайн Пайен, Бетти Гэбриел, Джек Чоссе, Кевин О’Доннелл, Линдси Морган, Джейкоб ВаргасПоналетевшие внезапно инопланетяне начинают красть людей, зависая над городом и выпуская на землю лучи света. Среди жителей оного начинается паника – как противостоять пришельцам, не известно никому. Однако смелому детективу придется пробраться на их корабль, чтобы найти собственного сына, который стал жертвой инопланетного киднеппинга.Где посмотреть:Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 68): 11:20, 13:30, 18:00, 22:00Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 10:00, 14:10, 21:50Кинотеатр Palladium Cinema (переулок Костюринский, 2): 10:40Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 10:10, 12:20, 22:20Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 10:00, 14:35Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 10:20, 14:10, 18:00, 22:00Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 11:50, 16:10, 19:40, 21:20Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 10:00, 12:00, 22:10«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 12:45Хороший спектакль зачастую может стать неожиданным препятствием, споткнувшись о которое зритель может на пару часов выпасть из привычного ритма жизни и задуматься над вопросами, которые, казалось бы, никогда его не тревожили.«Театр 19»Мистическая комедия в 2-х действияхРежиссер: Игорь ЛаденкоВ ролях: Олег Дидык, Сергей Листунов, Юрий Николаенко, Наталья ИванскаяНевероятно смешная и неимоверно глубокая постановка, в которой за чуть менее чем два с половиной часа четыре актера в минимуме декораций и без ярких костюмов создают совершенно иной мир. Этот фантасмагорический мир на сцене помещается в одной маленькой комнатке, а в реальной жизни одним махом способен заполнить внутреннее пространство всех зрителей, находящихся в зале.Герои спектакля «Двери» Капитан, Профессор и Командор по непонятному стечению обстоятельств и пересечению разных реальностей оказываются в небольшом помещении, в которое каждый явился со своей целью. Более того, и Капитан, и Профессор, и Командор шли по разным адресам, а очутились в одной точке времени и пространства. Что послужило тому причиной, существует ли логичное объяснение этому явлению и, в конце концов, чем это все закончится, - вот основные вопросы, ответы на которые они пытаются найти, не имея возможности покинуть комнатку. И появление неизвестной Женщины не вносят в этот процесс совершенно никакой ясности.Где посмотреть:Дом Актера (ул. Манизера, 3): 4 ноября, 19:00Театр «Время Ч»Творческий руководитель: Жанна БогусевичАктеры: Анастасия Беленькая, Вероника Шелудякова, Иван Жилюк, Кирилл Галушка, Виталий ЖелюкЕще один необычный спектакль, авторы которого обещают зрителям атмосферное действо, смех, слезы, мистику и аномальные явления.«Az есмь тварь» - история, не дающая определенных ответов, а лишь приумножающая вопросы. Во главе всего один — возможна ли искренняя исповедь на том свете? Не слишком ли поздно? Ведь в земной жизни было как-то совсем не до этого, мол, успеется, ведь нам еще жить, - рассказывают в театре. - Инфернальный поединок между условно Хорошим и условно Плохим, плата за особенный грех, странное место, которое трудно покинуть».Где посмотреть:ДК «Металлист» (ул. Плехановская, 77): 5 ноября, 19:00Фотография не всегда отражает жизнь, как она есть, – иногда на ней изображена жизнь, как ее нет.Выставка, организованная под патронатом Дома Нюрнберга, представит харьковчанам творчество фотохудожников Германии Виктории Биншток и Михаэля Шефера.«Постоянный обмен информацией, основанной на зрительных образах, расширил наши возможности: из пассивных пользователей мы стали активными эксгибиционистами. Все, кто обменивается картинками, в большей или меньшей степени стал частью визуальной культуры», - считает Виктория Биншток.«Я беру несколько картинок, которые проплывают мимо, недолго их рассматриваю, перепрограммирую их, переписываю и через различные контекстуальные шлюзы выпускаю их обратно в поток зрительных образов. Мне важно поменять кодировку картинок... Я бы назвал себя фотомонтером», - рассказывает Михаэль Шефер.Таким образом, в мире, где практически каждый человек, улочка, деревце, любой уголок планеты многократно зафиксированы и выложены в Сеть, немецкие фотохудожники пытаются находить и, что важнее, находят неожиданные ракурсы, изменяют реальность, эстетствуют, заныривают в абсурд и конструируют другой, невозможный в привычной реальности мир.Где посмотреть:Харьковский художественный музей (ул. Жен Мироносиц, 9): 10:00Как говорил персонаж известного фильма, «танцуют все»!В 3-м Международном фестиваля бального танца Ukr Dance Cup 2017 примут участие пары не только из Украины, но и из США, Англии, Польши, Израиля, Беларуси, России.Любителям бальных танцев предоставляется прекрасная возможность полюбоваться роскошными нарядами, а также оценить технику и экспрессивность танцоров.Для зрителей вечернего отделения желателен dress code.Где посмотреть:Международный аэропорт Харьков (ул. Ромашкина, 1): 4-5 ноября, 19:00