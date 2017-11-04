Повышение пенсии на ценах не скажется

В октябре 90% украинцев получили увеличенные пенсии. В ноябре повышение получат остальные. Подстегнет ли рост доходов большой части населения стоимость основных продуктов питания?
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, повышение пенсий никак не скажется на ценах. Пенсионеры не являются той категорией потребителей, которая может вызвать резкое повышение спроса на определенные продукты и, как следствие, рост цен. Большинство из них покупает наиболее дешевые товары, поэтому надбавка от ста до тысячи гривен вряд ли заставит их перейти на более дорогие продукты.
— Среднее повышение пенсий в Украине составило 500 гривен. Сейчас средняя пенсия не превышает 80 долларов, то есть 2400 гривен. Это что, такие большие деньги, чтобы тут же подскочили цены на продукты? Нет, конечно, — заявил «Вечернему Харькову» Александр Охрименко. — Хотя сейчас минимальная пенсия, если ее правильно пересчитать с учетом инфляции, должна составлять 3600 гривен, то есть даже выше минимальной зарплаты. Дело в том, что инфляция была очень высокой, а пенсии пару лет не повышали. Но после повышения она получилась значительно ниже 3600 гривен, поэтому пенсионерам все равно приходится экономить на продуктах. Да, пожилые люди, которые до повышения не могли позволить себе даже кусок мяса – теперь пойдут и купят его. Всего-то навсего. То есть пенсионеры — не тот контингент, который повысит покупательскую способность, что может повлечь за собой рост цен.
Между тем ценники на харьковских продуктовых прилавках продолжают меняться в сторону увеличения. По мнению генерального директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, стоимость продуктов питания так быстро растет в основном из-за отмены госрегулирования цен на социально-значимые товары. Пока оно действовало, наименее социально защищенные слои населения могли покупать более-менее дешевые продукты. Чтобы наверстать упущенное, производители и торговые сети завышали стоимость товаров среднего и элитного сегмента. Теперь же цены растут на все группы товаров.
— За год по состоянию на 20 октября подорожали более 90% социальных пищевых продуктов, — говорит Алексей Дорошенко. – С октября 2016 года инфляция составила 15,7%. При этом рост цен на все виды молочной продукции вдвое больше, чем инфляция. Сметана за год выросла в цене на 35%, мягкий сыр — на 34%, молоко – на 34%, сливочное масло – на 32%. Сливочное масло за год прибавило 37 гривен за килограмм, мягкий сыр – 25 грн, сметана – 12 грн, а молоко – 4,5 грн за литр.
Генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что молоко продолжит дорожать до следующего летнего сезона, что будет подстегивать рост цен на все молочные продукты.
— Но после рекордных подорожаний в мире сливочное масло на протяжении полутора лет начало дешеветь, что непременно скажется и на цене в Украине, — говорит Алексей Дорошенко – Так, например, по состоянию на сегодняшний день молоко и молочные продукты в соседней Польше дешевле на 10-25 процентов.
Что касается овощей, то с октября 2016 года стоимость борщевого набора тоже существенно выросла. По данным Алексея Дорошенко, морковь подорожала на 61% (добавив в цене 2,6 грн), свекла – на 45% (плюс 1,7 грн), картофель — на 31% (1,4 грн), лук и капуста – на 20% (лук добавил почти гривну, а капуста – 80 коп.)
— Овощи и хлеб – это единственные продукты в Украине, которые стоят дешевле, чем в соседних странах. Но уже весной следующего года мы увидим большой приток импортных овощей по причине невысокого предложения украинских хорошего качества. Поэтому следует приготовиться к скачку цен на овощную корзину с декабря-января. А уже с весны следующего года цены на овощи борщевого набора в Украине сравняются по всем позициям с Польшей, — прогнозирует эксперт. — Позитивным в этом есть лишь то, что мы уже со следующего года не будем чувствовать таких существенных колебаний цен, которые всегда были присущи нашей стране. И это касается не только овощей, но и всех продуктов.
Когда следующее повышение пенсий
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, после принятия пенсионной реформы правительство может повышать пенсии чаще, а не раз в пять лет, как было раньше. Министр говорит, что повышение пенсий не может быть моментальным, для этого нужны соответствующие возможности, в частности, рост зарплат. Вместе с тем Андрей Рева отмечает, что пенсионная реформа уже принесла некоторые результаты и позволит повышать пенсии в будущем.
— До пенсионной реформы средняя пенсия в Украине была 1829 грн. После проведения реформы средняя пенсия у нас увеличивается на 700 грн. То есть она будет составлять около 2500 грн. Это мало. Но мы запустили механизм постоянного повышения пенсий. Не так, как это было раньше – повысили пенсию, а потом следующего повышения ждите пять лет. Пенсионная реформа позволяет провести следующий этап повышения уже в 2019 году. И делать это каждый год, — заявил министр соцполитики, выразив надежду, что в будущем удастся повысить пенсии до 3200 гривен. — К 3200 мы должны приближаться, и я хотел бы, чтобы это было как можно быстрее.