Повышение пенсии на ценах не скажется 4 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

В октябре 90% украинцев получили увеличенные пенсии. В ноябре повышение получат остальные. Подстегнет ли рост доходов большой части населения стоимость основных продуктов питания?