Новый проект памятника героям АТО устроил всех

Дополнят, но кардинально не изменят

Монумент оснастят QR-кодом

Памятник будет масштабным

Только цифры

По словам советника председателя Харьковской областной государственной администрации Александра Сергеева, в прошлом месяце в Харьковской области были зарегистрированы более 112 тысяч человек, которые имеют статус участника АТО, участника боевых действий. Среди них 158 погибших, около 135 – инвалиды войны.

Теперь скандальный памятник будет выглядеть по-другому. Монумент будет масштабным, обещают инициаторы проекта.Напомним, в ноябре прошлого года вокруг памятника героям АТО разгорелся нешуточный скандал. Харьковские участники боевых действий и родственники погибших остались недовольны результатами конкурса эскиз-идей. Тогда победил эскиз, на котором изображены два уставших бойца. Участники АТО и родственники бойцов заявили, что он не несет правильной смысловой нагрузки. Мол, памятник не должен только повергать в скорбь. Он должен показывать, что Украина в начале серьезного пути, должен вдохновлять. Его задача показать, что у страны есть перспектива, что харьковчане скорбят, но они не подавлены. Конкурс потребовали продлить. Члены Союза ветеранов АТО заявили, что эскиз утвержден и ничего изменить нельзя, но позже все же согласились провести дополнительный конкурс.И вот на днях в Харькове была презентована новая концепция будущего монумента защитников Украины, который будет установлен на центральной аллее сквера возле станции метро «Защитники Украины». По словам инициаторов его создания, на сей раз он пришелся по душе абсолютно всем — и самим атошникам, и их родственникам, и всем организациям, заинтересованным в его появлении в Харькове.— Еще в октябре 2015 года общественная организация «Союз ветеранов АТО» выступила с инициативой увековечить память погибших героев Украины и отдать дань уважения живым. Вместе с другими общественными организациями она выступила с проектом создания в Харькове памятника героям АТО. Через два месяца был подписан меморандум между «Союзом ветеранов АТО» и председателем ХОГА Юлией Светличной. Уже два года ведутся работы в этом направлении, — напомнил советник председателя Харьковской областной государственной администрации Александр Сергеев. — С нашей стороны, согласно действующему законодательству, был объявлен конкурс, принято 17 работ. В нем участвовали известные скульпторы, архитекторы. Итоги конкурса нас удовлетворили. После этого был объявлен ряд доработок к памятнику, и сейчас мы уже пришли к согласию по его созданию.Как сообщили инициаторы установки памятника, внешний вид монумента будут дополнять, но кардинально изменять не планируют.По словам руководителя отдела военно-патриотического воспитания и мемориальной работы ХОГА «Союз ветеранов АТО» Павла Федорова, основная идея монумента — единство Украины.— Когда проводили конкурс – была двухфигурная композиция на фоне стены из блоков, которые символизируют единство. Когда конкурс закончился, мы записали в своих выводах, что «Союз ветеранов АТО» и заинтересованные организации имеют право внести изменения и дополнения в существующий проект. В результате и появилась такая идея. Это символ: внизу украинский казацкий крест, символизирующий Вооруженные силы Украины — любые их виды. И блоки, из которых состоит колонна: монолит , созданный из 27 различных областей Украины, в том числе Крыма и Донбасса. Вверху — символ Украины – наш малый герб. Как оформить территорию, на которой он будет установлен, еще думают наши архитекторы. Но основная концепция такова. И мне очень приятно, что гражданские организации различных направлений – ветеранские, волонтерские сошлись в едином мнении, что таковой она и должна быть.В обсуждении концепции монумента принимала участие и ОО «Антикоррупционный блок участников АТО».— Были внесены некоторые изменения, — отмечает председатель этой общественной организации архитектор Антон Сосницкий. – В основном они относились к композиционной правильности. Например, чтобы монумент был гармонично вписан уже в существующую в этом сквере ситуацию.По его словам, памятник несет глубокую смысловую нагрузку.— Помимо областей, которые изображены в виде блоков, создающих мощный фундамент, есть крест, символизирующий в целом казацкие традиции. То есть на основе силы этой армии стоят регионы Украины. И замыкает его символика в виде Государственного герба, — описывает Антон Сосницкий внешний вид монумента. — Памятник призван не только отдать дань уважения участникам АТО, но и почтить память погибших. Это будет горящая свеча. После оформления подсветки должен быть эффект, будто в конце колонна замыкается золотым горящим огнем.Памятник действительно видоизменился по сравнению с тем, который был предложен год назад, отмечает председатель ОО «Международное братство патриотов «Вартові світу» Алексей Антипов. И хотя сегодняшний вариант, по его словам, устраивает всех – скульптурная композиция со временем будет дополняться.— Возможно, в перспективе вокруг памятника может быть создана скульптурно-художественная композиция. Это будут, допустим, привезенные остатки «Градов», различного тяжелого вооружения, — говорит он.В дальнейшем монумент, по словам заместителя председателя ВОО «Союз ветеранов АТО правоохранительных органов» Александра Ларина, благодаря современным технологиям будет нести в себе еще и информативную нагрузку.— Концепция позволяет воспринимать данный монумент по-разному. Все просто и понятно. Простота будет сопровождаться новейшими технологиями и содержать QR-код, чтобы со смартфона можно было считать информацию, увидеть фото и видео событий, которые он символизирует, — рассказывает он.Председатель ОО «Союз инвалидов АТО «Непобедимые» Сергей Бабий отметил, что монумент защитникам Украины, который появится на алее сквера возле одноименной станции метро, будет знаковым местом для будущих военных.— Ведь в Харькове много военных училищ, — говорит он. – Здесь они будут собираться, проводить присяги и т.д.На создание памятника уже собрано 126 тысяч гривен. В какую сумму в итоге обойдется строительство, пока неизвестно, так как авторы идеи еще не определились с параметрами монумента – высотой, массой и материалами, из которого он будет создан.— Рабочая документация находится в стадии доработки. Особое внимание специалисты уделят подсветке. Памятник будет масштабным, заметным, из материалов точно будут использоваться мрамор, бетон, гранит, бронза, — рассказывает Антон Сосницкий.