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Как обеспечить полноценную жизнь детям с особыми потребностями

Как обеспечить полноценную жизнь детям с особыми потребностями
Начало национальной платформе мультидисциплинарной работы с детьми с особыми потребностями будет положено на форуме в Харькове.
Каждый ребенок должен жить максимально полноценной жизнью, убеждена команда проекта «Вчимося жити разом». Международный форум, посвященный мультидисциплинарному подходу к работе с детьми с особыми потребностями, пройдет 16 ноября в помещении Еврейского культурного центра «Бейт Дан», сообщает PR-агентство Bagels & Letters.

Говоря о детях с особыми потребностями, организаторы, в соответствии с международными нормами, имеют в виду детей с нарушениями психофизического развития, детей с инвалидностью, детей-беженцев и мигрантов, детей, вынужденных работать, представителей различных национальных и религиозных меньшинств, беспризорников и детей из семей с низким прожиточным минимумом, детей-сирот, детей с ВИЧ/СПИД и детей из других дискриминируемых групп.

На форум приглашают тех, от кого зависит полноценная жизнь детей с особыми потребностями: их родителей и опекунов, специалистов-реабилитологов и врачей первичного звена, педагогов, социальных работников, волонтеров. А еще — представителей громады, ведь, по мнению организаторов, именно от инициатив в громадах зависит едва ли не большая часть условий, в которых живут особые дети и их семьи.

– Это всегда комплекс задач и разные уровни участия, — говорит президент Украинско-немецкой медицинской ассоциации, педиатр Андрей Пеньков. — Недостаточно просто настроить систему медицинской реабилитации, или отправить детей с инвалидностью в общеобразовательные школы, или оборудовать транспортную систему средствами доступности. Упустите хотя бы один из этих пунктов (а их на самом деле длинный перечень) — и все, особенный ребенок и его семья уже исключены из полноценной жизни. Поэтому мы делаем акцент на словах «мультидисциплинарный подход», подчеркивая необходимость объединения различных дисциплин и структур.

Одна из важных задач — стимулировать создание национальной площадки для коммуникации семей, где растут дети с особыми потребностями.

– Часто говорят о детях, но не говорят об их семье, — признается Андрей Пеньков. — А весь мой опыт как педиатра и специалиста по детской паллиативной помощи говорит о том, что родители, братья-сестры и другие близкие особым детям люди тоже нуждаются в поддержке – психологической, физической и материальной. Такие семьи часто чувствуют себя одинокими, а ребенок с инвалидностью многими до сих пор, к сожалению, воспринимается как социальная стигма.

Для начала такая площадка будет виртуальной, ее основой станут фейсбук-страница «Вчимося жити разом» и сайт zhyty-razom.org.ua

Участие в форуме, по словам организаторов, бесплатное. В проект приглашают всех, у кого есть идеи, опыт или просто желание приобщиться к работе. Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 11 ноября.

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