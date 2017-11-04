В Харькове создадут центр помощи участникам АТО

Центр планируют открыть до конца года, помещение для него предоставил городской совет. В здании предстоит сделать ремонт и оборудовать его необходимой техникой и мебелью. В реабилитационном центре будут работать реабилитолог, психолог, юрист, будет вестись статистика трудоустройства.
«Будем помогать демобилизованным бойцам пройти курсы повышения квалификации, социализации, устройства на работу. Очень большая безработица среди участников АТО, им нужно помочь пройти социализацию. Вопрос не в службах, многие службы хорошо работают, но побратим больше верит побратиму, и быстрее проходит адаптация ветеранов. Мы знаем, какие у кого проблемы со здоровьем, куда человек может устроиться, как помочь инвалидам, которые не могут прожить на одну соцпомощь», - отметил председатель Городской ассоциации ветеранов АТО Денис Семенюк.
По его словам, сейчас в Харькове проживают около 4,5 тыс. демобилизованных бойцов, которым нужна поддержка. Он также отметил, что Областной союз ветеранов АТО ведет большую работу, но все-таки он больше ориентирован на помощь военным из региона. Городская ассоциация возьмет большой пласт работы на себя, чтобы с городским советом вместе решать проблемы военных, которые вернулись из зоны АТО.
В ходе конференции первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов передал военным сертификат на приобретение строительных материалов и отметил, что это только первый шаг в совместной работе по созданию центра. Городская власть поможет в дальнейшем его обустройстве и продолжит реализацию городских программ помощи участникам АТО, передает сайт Харьковского горсовета
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«Участникам АТО уже было выделено 46 земельных участков, 65 ветеранов принимают участие в городской программе жилищного кредитования и стоят на квартирном учете. Городская и областная власти уделяют большое внимание воинам АТО. Мы действуем в рамках полномочий органов местного самоуправления, выделяем средства на льготы по оплате ЖКХ, оздоровление военных, материальную помощь. Около 20 млн грн направили на реализацию жилищной программы. Поможем в создании рабочих мест на наших коммунальных предприятиях, будем вести многовекторную работу с вами, проводить совместные мероприятия, решать проблемные моменты. Двери исполкома открыты», - отметил первый заместитель городского головы.