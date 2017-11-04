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Из канализации в Лондоне извлекли гигантскую глыбу жира

Из канализации в Лондоне извлекли гигантскую глыбу жира
Глыба жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн, которая заблокировала канализацию на востоке Лондона, была повержена после девятинедельной битвы, заявили местные власти.
Гигантский жирберг (от слов "жир" и "айсберг") - твердая масса из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов - был обнаружен в канализационном туннеле викторианской эпохи в районе Уайтчепел в сентябре. У ассенизаторов компании Thames Water, отвечающей за все канализационные трубы под улицами города, ушло больше двух месяцев на борьбу с этим монстром из-за масштаба ущерба, нанесенного жирбергом канализации.

Над извлечением жирберга работала команда из восьми человек, финальную часть работы пришлось выполнять вручную, с помощью лопат. Управляющий Thames Water Алекс Сондерс заявил, что "чудовище окончательно побеждено", назвав работу по борьбе с жирбергом "одной из самых отвратительных".

Как жирберги возникают? Откуда они берутся? Причина - привычки местных жителей. А именно, две привычки.

Во-первых, привычка жарить еду в масле или жире, а затем сливать эту уже ненужную, но еще горячую, и соответственно жидкую жировую массу в раковину на кухне. Массу, которая где-то потом, в глубине водопровода благополучно застывает, окаменевает и закупоривает все трубы.

И во-вторых, привычка выкидывать в унитаз столь странные предметы как влажные салфетки, тампоны и колготки. Все это застревает в жире в канализации, туда доплывает очередная порция свежего жира, и создается эффект кораллового рифа, который начинает расти все выше и выше, все шире и шире.

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