Ночной Харьков шокирует: видео

Чем Харьков способен привлечь гостей и может ли он претендовать на звание туристического города?
Об этом и многом другом рассказали в программе «Персона» на телеканале Р1 члены Харьковского отделения Всеукраинской ассоциации гидов Украины Лариса Кожевникова и Наталья Литвиненко.
— Нам, жителям Харькова хотелось бы, чтобы о нашем городе, о его красотах узнали не только жители страны, но и далеко за ее пределами. Как вы считаете, может ли Харьков претендовать на звание туристического города?
— Лариса Кожевникова: Харьков-туристический существует, в противном случае не было бы нас – экскурсоводов. Сегодня нас так много, что мы даже не знаем друг друга. Появилось много тематических экскурсий, всевозможных туристических направлений – и по длительности, и качеству. Я считаю, что у Харькова большое будущее в туристической сфере. Здесь есть что показать туристам. У нашего города богатая история, поэтому он был, есть и будет привлекательным не только для харьковчан, но и для гостей.
— Экскурсии по Харькову проводятся много лет – в большей степени классические, к которым все привыкли, пешие или автобусные. Какие экскурсии проводите вы? Может быть, не только по Харькову, но и по области. Ведь в окрестностях тоже есть что посмотреть.
— Наталья Литвиненко: Я больше провожу экскурсии по городу, и хочется верить, что это не те надоевшие классические экскурсии, которые были раньше. Многие из нас ходили на экскурсии в детстве и получили некую психологическую травму – когда идти не хочется, а тебя заставляют учителя или родители. Если вспомните экскурсии своего детства, то наверное, это будет тихий скучный голос экскурсовода, которые стоит в стороне и рассказывает о каких-то одному ему интересных фактах. А дети тем временем занимаются своими делами. Мы же хотим, чтобы экскурсии были увлекательны для разных категорий населения. В этом заинтересованы и Всеукраинская ассоциация гидов, и многие туристические компании, где есть свои экскурсоводы, и, конечно же, туристы, которых с каждым годом становится все больше. Сейчас экскурсии, например, по Харьковской области делят на несколько видов. Можно поехать на экскурсию «Усадьбы Харьковщины», и маршруты могут быть разные – через Поющие террасы в селе Городнем или сразу отправиться в Пархомовку, а по дороге устроить пикник. Раньше такого не было. Гиды пытаются учесть пожелания группы и включить в маршрут что-то интересное, чего по классике не предусматривалось. Например, есть интересная усадьба Святополк-Мирских в селе Гиевка на окраине Люботина. Она, конечно, находится в плачевном состоянии, как и многие другие усадьбы в области, которые полностью или частично разрушены. Но в Гиевке сохранена и восстановлена силами прихожан церковь – очень старинная, ее построили люди, которые жили на территории усадьбы. Туристам очень интересно, как жили в дореволюционные времена на нашей территории, как строили усадьбы и тем самым облагораживали наш край. Имена этих людей вошли в историю Харьковской области, они оставили после себя красивейшие усадьбы, и наша задача – их сохранить. Это семьи Харитоненко, Святополк-Мирских, их много у нас. Поэтому Харьковская область очень интересна для туристов.
— Насколько отличаются интересы харьковчан от предпочтений гостей города?
— Н.Л: Мы должны понимать, на кого рассчитана экскурсия. Если это приезжие, то им интересны обзорные экскурсии, а местным хочется больше узнать о людях, которые проживали в Харькове и области, им интересны тематические экскурсии. У нас много забытых имен, о которых нужно рассказывать. Взять, например, музей Клавдии Шульженко. Когда мы заезжаем с экскурсией в этот музей, я спрашиваю у молодых людей 25-30 лет: «Вы слышали, как поет Шульженко?». Отвечают: «Нет». Или, например, братья Первухины, один их которых был писателем, второй – художником, или знаменитый архитектор и художник Леонид Брайловский. Когда я произношу эти фамилии, люди не знают, о ком я говорю, а ведь история – это прежде всего люди. Поэтому для харьковчан хочется строить экскурсии на таких вещах. Если говорить о приезжих, то нам хочется, чтобы гости представляли Харьков не таким, как о нем писал Маяковский: «В полотна железных дорог забинтован, столица лежит украинский Харьков, живой, трудовой, железобетонный». Вот почему-то когда туристы приезжают в Харьков, у них создается именно такое первое впечатление. А ведь у нас есть совершенно изумительные места.
— Л.К: Очень интересно наблюдать, как меняется выражение лиц у приезжих туристов, когда мы выруливаем на экскурсию из центра города, проезжаем по центральным улицам, потом направляемся в сторону Холодной горы или Чугуева – показываем людям закулисный Харьков, который не вылизан, как центр, и имеет свои дефекты. Многим не нравится, но большинство восторгается красотой и необыкновенностью старых районов Харькова. А когда на такие экскурсии попадают харьковчане, удивляются, что не знают своего города – не знают Кузнечную, не знают до конца Рымарскую. Слышали об улице Дарвина, но никогда не ходили по ней и не смотрели по сторонам. Если говорить о территории области, то многие не были в Шаровке, в Мерчике. Когда харьковчане приезжают в Натальевку и видят Свято-Преображенскую церковь, удивляются: все у нас под боком, а мы не знали. У меня были экскурсанты, которые показывали мне фотографии с Лазурного берега, там такая же церковь стоит – идентичная харьковской. Оказывается, эмигранты построили в память о нашей.
— Н.Л: У нас есть любопытная экскурсия под названием «Вечерний Харьков». Люди выходят из автобуса и видят шикарный город в ночных огнях. Они просто в шоке. Говорят потом, что как будто в другом городе побывали. А все потому, что мы постоянно куда-то торопимся, по центру города пробегаем, не глядя по сторонам, – только себе под ноги. И когда я говорю экскурсантам: поднимите голову – они поднимают вверх глаза и поражаются красоте здания. Любопытный момент – гости города позволяют нам посмотреть на привычные экскурсионные объекты под другим углом.
— Я знаю, что у вас происходит живое общение с туристами во время экскурсий. Какие вопросы чаще всего слышите?
— Н.Л: Туристы разные. Была недавно экскурсия по области и за ее пределами. И вот мы выходим из автобуса в Чутово на границе Харьковской и Полтавской областей, я рассказываю об этом населенном пункте и слышу вопрос от молодого человека лет двадцати: «А Чудское озеро тоже здесь?» Иногда попадаются и такие веселые вопросы. Или повезли, например, экскурсию в Сорочинцы – в церковь. Рассказываем о Данииле Апостоле, о его семье и церкви, которая была построена в 1734 году, – в ней крестили Гоголя. Там все аутентично – и пол, и иконостас. И что важно – церковь стала усыпальницей рода Апостолов. И вот об этом обо всем я вещаю своим экскурсантам. Выходим из церкви, один из них спрашивает: «Так кто тут захоронен?» Я отвечаю, мол, род Апостолов – человек 18. Он поднимает на меня удивленные глаза: «Ну вообще-то апостолов было 12».
— Существует много легенд о Харькове. Экскурсоводы их опровергают, поддерживают и придумывают новые?
— Л.К: Существует много легенд о подземельях Харькова, о том, что под землей есть красивые залы, и однажды двое преступников, приговоренные к пожизненному заключению, отправились туда искать «Книгу судеб». Но если серьезно, то подземные ходы в Харькове действительно существуют. Они есть под Покровским монастырем и раньше вели к реке. Являются ли они такими разветвленными, как гласит легенда, – неизвестно. Там сейчас ведутся работы, есть энтузиасты, и кто знает – может, когда-то мы будет водить туда экскурсии. Хотя я знаю, что экскурсии там проводятся, но я бы сказала, что они для людей самоотверженных, потому что все еще находится в стадии разработки, и никто не может гарантировать безопасность. Многие из подземных ходов засыпаны, многие во время революции были переделаны под складские помещения.
— Легенды о Харькове помогают или мешают в работе?
— Н.Л: Тут нет однозначного ответа. Иногда легенда действительно украшает экскурсию, делает ее более таинственной, интересной. А бывает, что туристы начитаются в интернете небылиц и пытаются с нами спорить...
— Л.К: Больше всего легенд вокруг усадьбы в Шаровке – около пяти, но ни одна из них не подтверждена. Более того, они даже нелогичны. Туристы, конечно же, знают как минимум одну из них и часто спрашивают, можем ли мы подтвердить тот или иной факт. Хочу обратить внимание, что иногда правда бывает намного интереснее легенды. Если мы говорим о харьковских усадьбах, то их владельцы были людьми, которые сделали себя сами, и об этом стоит рассказывать, но, к сожалению, о них почти не сохранилось документов. Приходится собирать информацию по крупицам. А легенды зачастую закрывают настоящую личность, истинных людей, которые совершили множество хороших дел, многие из них были благотворителями. Экскурсанты часто говорят, что если бы сейчас в Харькове было хотя бы несколько таких меценатов, мы жили бы по-другому.
— Сейчас набирает популярность такое понятие, как free-экскурсии, – то есть экскурсии, которые проводятся бесплатно.
— Н.Л: Free-экскурсии проводятся по всей Европе. На место встречи к экскурсоводу приходят все желающие, проводится экскурсия, а потом люди по желанию платят экскурсоводу, сколько посчитают нужным, или вообще не платят – и это нормально. Мы проводим такие экскурсии при поддержке Харьковского туристическо-информационного центра на базе «Оберег-тура». Подробности о времени и месте таких экскурсий можно узнать на нашем сайте, мы планируем проводить их раз в месяц.