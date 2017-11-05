Ночной Харьков шокирует: видео

Харьков-туристический существует, в противном случае не было бы нас – экскурсоводов. Сегодня нас так много, что мы даже не знаем друг друга. Появилось много тематических экскурсий, всевозможных туристических направлений – и по длительности, и качеству. Я считаю, что у Харькова большое будущее в туристической сфере. Здесь есть что показать туристам. У нашего города богатая история, поэтому он был, есть и будет привлекательным не только для харьковчан, но и для гостей.: Я больше провожу экскурсии по городу, и хочется верить, что это не те надоевшие классические экскурсии, которые были раньше. Многие из нас ходили на экскурсии в детстве и получили некую психологическую травму – когда идти не хочется, а тебя заставляют учителя или родители. Если вспомните экскурсии своего детства, то наверное, это будет тихий скучный голос экскурсовода, которые стоит в стороне и рассказывает о каких-то одному ему интересных фактах. А дети тем временем занимаются своими делами. Мы же хотим, чтобы экскурсии были увлекательны для разных категорий населения. В этом заинтересованы и Всеукраинская ассоциация гидов, и многие туристические компании, где есть свои экскурсоводы, и, конечно же, туристы, которых с каждым годом становится все больше. Сейчас экскурсии, например, по Харьковской области делят на несколько видов. Можно поехать на экскурсию «Усадьбы Харьковщины», и маршруты могут быть разные – через Поющие террасы в селе Городнем или сразу отправиться в Пархомовку, а по дороге устроить пикник. Раньше такого не было. Гиды пытаются учесть пожелания группы и включить в маршрут что-то интересное, чего по классике не предусматривалось. Например, есть интересная усадьба Святополк-Мирских в селе Гиевка на окраине Люботина. Она, конечно, находится в плачевном состоянии, как и многие другие усадьбы в области, которые полностью или частично разрушены. Но в Гиевке сохранена и восстановлена силами прихожан церковь – очень старинная, ее построили люди, которые жили на территории усадьбы. Туристам очень интересно, как жили в дореволюционные времена на нашей территории, как строили усадьбы и тем самым облагораживали наш край. Имена этих людей вошли в историю Харьковской области, они оставили после себя красивейшие усадьбы, и наша задача – их сохранить. Это семьи Харитоненко, Святополк-Мирских, их много у нас. Поэтому Харьковская область очень интересна для туристов.: Мы должны понимать, на кого рассчитана экскурсия. Если это приезжие, то им интересны обзорные экскурсии, а местным хочется больше узнать о людях, которые проживали в Харькове и области, им интересны тематические экскурсии. У нас много забытых имен, о которых нужно рассказывать. Взять, например, музей Клавдии Шульженко. Когда мы заезжаем с экскурсией в этот музей, я спрашиваю у молодых людей 25-30 лет: «Вы слышали, как поет Шульженко?». Отвечают: «Нет». Или, например, братья Первухины, один их которых был писателем, второй – художником, или знаменитый архитектор и художник Леонид Брайловский. Когда я произношу эти фамилии, люди не знают, о ком я говорю, а ведь история – это прежде всего люди. Поэтому для харьковчан хочется строить экскурсии на таких вещах. Если говорить о приезжих, то нам хочется, чтобы гости представляли Харьков не таким, как о нем писал Маяковский: «В полотна железных дорог забинтован, столица лежит украинский Харьков, живой, трудовой, железобетонный». Вот почему-то когда туристы приезжают в Харьков, у них создается именно такое первое впечатление. А ведь у нас есть совершенно изумительные места.Очень интересно наблюдать, как меняется выражение лиц у приезжих туристов, когда мы выруливаем на экскурсию из центра города, проезжаем по центральным улицам, потом направляемся в сторону Холодной горы или Чугуева – показываем людям закулисный Харьков, который не вылизан, как центр, и имеет свои дефекты. Многим не нравится, но большинство восторгается красотой и необыкновенностью старых районов Харькова. А когда на такие экскурсии попадают харьковчане, удивляются, что не знают своего города – не знают Кузнечную, не знают до конца Рымарскую. Слышали об улице Дарвина, но никогда не ходили по ней и не смотрели по сторонам. Если говорить о территории области, то многие не были в Шаровке, в Мерчике. Когда харьковчане приезжают в Натальевку и видят Свято-Преображенскую церковь, удивляются: все у нас под боком, а мы не знали. У меня были экскурсанты, которые показывали мне фотографии с Лазурного берега, там такая же церковь стоит – идентичная харьковской. Оказывается, эмигранты построили в память о нашей.У нас есть любопытная экскурсия под названием «Вечерний Харьков». Люди выходят из автобуса и видят шикарный город в ночных огнях. Они просто в шоке. Говорят потом, что как будто в другом городе побывали. А все потому, что мы постоянно куда-то торопимся, по центру города пробегаем, не глядя по сторонам, – только себе под ноги. И когда я говорю экскурсантам: поднимите голову – они поднимают вверх глаза и поражаются красоте здания. Любопытный момент – гости города позволяют нам посмотреть на привычные экскурсионные объекты под другим углом.Туристы разные. Была недавно экскурсия по области и за ее пределами. И вот мы выходим из автобуса в Чутово на границе Харьковской и Полтавской областей, я рассказываю об этом населенном пункте и слышу вопрос от молодого человека лет двадцати: «А Чудское озеро тоже здесь?» Иногда попадаются и такие веселые вопросы. Или повезли, например, экскурсию в Сорочинцы – в церковь. Рассказываем о Данииле Апостоле, о его семье и церкви, которая была построена в 1734 году, – в ней крестили Гоголя. Там все аутентично – и пол, и иконостас. И что важно – церковь стала усыпальницей рода Апостолов. И вот об этом обо всем я вещаю своим экскурсантам. Выходим из церкви, один из них спрашивает: «Так кто тут захоронен?» Я отвечаю, мол, род Апостолов – человек 18. Он поднимает на меня удивленные глаза: «Ну вообще-то апостолов было 12».Существует много легенд о подземельях Харькова, о том, что под землей есть красивые залы, и однажды двое преступников, приговоренные к пожизненному заключению, отправились туда искать «Книгу судеб». Но если серьезно, то подземные ходы в Харькове действительно существуют. Они есть под Покровским монастырем и раньше вели к реке. Являются ли они такими разветвленными, как гласит легенда, – неизвестно. Там сейчас ведутся работы, есть энтузиасты, и кто знает – может, когда-то мы будет водить туда экскурсии. Хотя я знаю, что экскурсии там проводятся, но я бы сказала, что они для людей самоотверженных, потому что все еще находится в стадии разработки, и никто не может гарантировать безопасность. Многие из подземных ходов засыпаны, многие во время революции были переделаны под складские помещения.Тут нет однозначного ответа. Иногда легенда действительно украшает экскурсию, делает ее более таинственной, интересной. А бывает, что туристы начитаются в интернете небылиц и пытаются с нами спорить...Больше всего легенд вокруг усадьбы в Шаровке – около пяти, но ни одна из них не подтверждена. Более того, они даже нелогичны. Туристы, конечно же, знают как минимум одну из них и часто спрашивают, можем ли мы подтвердить тот или иной факт. Хочу обратить внимание, что иногда правда бывает намного интереснее легенды. Если мы говорим о харьковских усадьбах, то их владельцы были людьми, которые сделали себя сами, и об этом стоит рассказывать, но, к сожалению, о них почти не сохранилось документов. Приходится собирать информацию по крупицам. А легенды зачастую закрывают настоящую личность, истинных людей, которые совершили множество хороших дел, многие из них были благотворителями. Экскурсанты часто говорят, что если бы сейчас в Харькове было хотя бы несколько таких меценатов, мы жили бы по-другому.Free-экскурсии проводятся по всей Европе. На место встречи к экскурсоводу приходят все желающие, проводится экскурсия, а потом люди по желанию платят экскурсоводу, сколько посчитают нужным, или вообще не платят – и это нормально. Мы проводим такие экскурсии при поддержке Харьковского туристическо-информационного центра на базе «Оберег-тура». Подробности о времени и месте таких экскурсий можно узнать на нашем сайте, мы планируем проводить их раз в месяц.