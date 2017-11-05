Здоровье

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Чем нельзя лечить ОРЗ

Чем нельзя лечить ОРЗ
На днях простудилась. Забралась в домашнюю аптечку, а там лекарств – видимо-невидимо. Полно начатых в прошлые годы упаковок, а чем сейчас лечиться – не знаю. У меня классика ОРЗ: высокая температура, жуткий насморк, кашель.
Зоя Александровна
Острое респираторное заболевание – не банальная болезнь. По данным Минздрава, ОРЗ особенно опасно для детей, пожилых и людей с нарушением иммунитета. При ОРЗ осложняется функция получения кислорода организмом, что может привести даже к смерти. И это явление не исключительное. По данным ВОЗ, ежегодно от ОРЗ умирает более двух с половиной миллионов детей. Причина – несвоевременное или неправильное лечение.

Чтобы избежать опасных последствий, Минздрав рекомендует избегать лишних процедур и лекарств, которые могут быть бесполезными и даже вредными. По данным МОЗ, сегодня не доказана эффективность тепловых процедур, фитотерапии, применения витаминов, интерферонов (их эффективность сравнима с плацебо), гомеопатических препаратов, антибиотиков для профилактики. Кроме того, Минздрав просит обратить внимание, что антибиотики, противовирусные препараты (кроме осельтамивира и занамивира по показаниям), «иммуномодуляторы» и интерфероны не рекомендованы для симптоматического лечения неосложненных ОРЗ у детей. Эффективность витаминов, антигистаминных и растительных препаратов не доказана, а сиропы от кашля могут быть вредными для детей до четырех лет. Комбинированные лекарства от простуды, которые облегчают симптомы у взрослых, являются запрещенными для детей младшего возраста.

Типичные признаки ОРЗ — недомогание, ломота в теле, головная боль, кашель, насморк, повышение температуры тела. МОЗ рекомендует звонить 103, если появились: одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания, судороги. Для постановки диагноза нужно обратиться к врачу.

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