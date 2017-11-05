На что обратить внимание при выборе водонагревателя

Тем, кто не хочет мириться с отсутствием горячей воды, специалисты советуют установить водонагреватель. Широкий ассортимент моделей в магазинах может поставить в тупик покупателя.

Какой объем бака предпочтительнее

Какое покрытие лучше – стальное или фарфоровое

Прежде всего необходимо определиться, будет водонагреватель проточным или с накопительным баком. Особенность проточного водонагревателя в том, что он нагревает воду в промежуток времени, за который она проходит по трубке теплообменника. Особой популярностью проточные водонагреватели не пользуются, поскольку требуют наличия электропроводки высокой мощности (5–20 кВт), что делает этот вариант недоступным для большинства харьковчан. Поэтому в большинстве случаев наилучшим выходом будет установка электрического накопительного водонагревателя – бойлера, который, в отличие от проточных водонагревателей, выдает воду заданной, стабильно высокой температуры.Бойлер представляет собой теплоизолированный бак объемом от пяти до 300 литров с одним или двумя трубчатыми электронагревателями (ТЭНами). ТЭН может быть «мокрым» (когда он погружен в воду) и «сухим» (когда у нагревательного элемента нет контакта с водой). Сухие ТЭНы значительно долговечнее своих «мокрых» собратьев (поскольку на последних образуется накипь, и их надо чаще менять), но чуть ли не в два раза дороже. При нагреве воды в баке до заданной температуры термостат отключает ТЭН, а при остывании – включает нагрев. Нужную температуру вы задаете сами – с помощью механической поворотной ручки.К недостаткам бойлера можно отнести то, что он подогревает воду даже тогда, когда вы ею не пользуетесь. В итоге энергия расходуется бесполезно.Бойлеры могут быть вертикальные и горизонтальные. Есть модели, допускающие и вертикальный, и горизонтальный монтаж. Специалисты рекомендуют остановить выбор на вертикальном. В этом случае разделение горячей и холодной воды в баке происходит естественным путем – более легкая горячая вода поднимается вверх, а холодная остается внизу. И чем меньше площадь их контакта, тем медленнее остывает нагретая вода и тем больший выход горячей воды сможет обеспечить бойлер.Бойлеры бывают разной формы: цилиндрические, или «бочка»; тонкие, или «слим»; прямоугольные. Поскольку у «слимов» площадь сечения меньше, чем у цилиндрических, то и эффективность их выше – то есть выход горячей воды больше. Кроме того, они занимают меньшее пространство в квартире, но и стоят дороже. Прямоугольные, в отличие от бочкообразных, теснее прислоняются к стенам и лучше вписываются в углы, что позволяет более удачно расположить прибор. Если купить бойлер маленького объема, он может поместиться даже в настенный шкафчик. Стоят такие устройства чуть дороже «слимов» таких же параметров.Чаще всего покупают бойлеры мощностью 1,5–2 кВт. С одной стороны, такую нагрузку выдержит электросеть даже старой хрущевки, с другой – этой мощности вполне достаточно, чтобы в приемлемое время нагреть холодную воду. Например, 80-литровый бойлер при мощности ТЭНа 1,5 кВт греет воду от ледяной до очень горячей за 3,5 часа. А если в нем установлен нагревательный элемент мощностью 2 кВт, то время нагрева сокращается до двух часов с небольшим. 50-литровый бак такой же нагреватель доведет до нужной температуры за 1 час 10 минут.Чтобы определиться с объемом, нужно хотя бы приблизительно посчитать расходы горячей воды с учетом количества членов семьи и источников потребления — краны, душ, ванная. Если в доме два крана и душ, а количество жильцов не более трех — можно обойтись небольшим бойлером объемом 30–50 литров, со скоростью нагревания до 90 градусов за один-два часа. Но если количество проживающих больше и среди них есть любители горячих ванн, объем и мощность нужно повышать. Семье с детьми, например, предпочтительнее выбрать объем бака – от 80 до 120 литров. Хотя слишком размахиваться с литражом не стоит. Во-первых, чем больше бак – тем дороже прибор: 120-литровый бойлер может в два раза превзойти по цене 80-литровый того же класса и того же производителя. Во-вторых, необходимо учесть наличие достаточного места для установки.Помимо этого, не лишним будет обратить внимание на стену, на которую вы планируете вешать нагреватель. Практика показывает, что чаще всего бойлер устанавливают в санузле, стены которого далеко не всегда обладают прочностью, достаточной для навешивания предмета весом в несколько десятков, а то и сотен килограммов. Так что если вы сомневаетесь в прочностных характеристиках стены, — лучше установить нагреватель на специально изготовленном напольном основании.Прежде чем подключить бойлер, проверьте комплектацию. В нее должны входить:– электрический провод, если его нет в заводском комплекте, то обязательно купите отдельно;– предохранительный клапан, понижающий давление во время нагрева воды;– редуктор давления, оберегающий устройство от перепадов давления воды в трубах, хотя в большинстве случаев его нет в стандартной комплектации, решение о покупке данного модуля выручит в будущем;– изолирующие втулки, предназначенные для монтажа на водяных патрубках и для защиты от «блуждающих» токов;– кронштейны (для монтажа настенных водонагревателей).Еще одна немаловажная характеристика бойлера, на которую стоит обратить внимание при выборе — тип внутренней поверхности. Это может быть нержавеющая сталь, титановое напыление, эмаль или стеклофарфоровое покрытие.В большинстве моделей бак изготовлен из стали. Чтобы он не проржавел, изнутри его покрывают антикоррозионным материалом.Оптимальное для многих соотношение цены и качества обеспечивают стеклофарфор и эмаль. Единственный их недостаток – чувствительность к резким перепадам температур, от этого покрытие может треснуть. А каждая трещинка в баке – это путь распространения коррозии. Срок службы эмалированных баков (они служат до трех лет) можно существенно продлить, устанавливая температуру нагрева не выше 50–60 градусов. Правда, тогда придется брать бойлер с запасом, поскольку горячей воды будет тратиться больше.Такие покрытия, как нержавеющая сталь и титановое напыление, делают бойлер заметно дороже, но вместе с тем значительно продлевается срок их службы (до десяти лет) и отпадают ограничения по температуре горячей воды.Как и простой чайник, бойлер может страдать от накипи на нагревательном элементе. Если в кранах – жесткая вода (что не редкость для нашего города), это может сильно сократить срок службы прибора. Здесь может помочь только установка смягчающих фильтров. А чтобы противостоять коррозии – используется антикоррозийная защита в виде магниевого анодного стержня. Именно он принимает весь удар на себя, постепенно разрушаясь. Поэтому необходимо не реже раза в год-полтора приглашать мастера, который может оценить состояние анодного стержня и ТЭНа. Если будет нужно, он его заменит.