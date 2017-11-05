Здоровье

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Как избежать сосудистой катастрофы

Как избежать сосудистой катастрофы
Развожусь с мужем, и после одной из его выходок у меня на несколько часов отняло речь. Врач скорой помощи диагностировал инсульт, от стационара отказалась – во-первых, не позволяла ситуация, во-вторых, не хотелось верить в страшный диагноз. Какие еще симптомы бывают при инсульте?
Алена
Инсульт — неотложное состояние, предупреждает главный врач Харьковского областного центра здоровья Владимир Святаш. Симптомы, которые позволяют заподозрить неладное и обратиться за срочной помощью: внезапная слабость, онемение в руке или ноге; внезапное нарушение зрения на один или оба глаза, двоение в глазах; расстройство речи или ее понимания; потеря равновесия, нарушение координации, головокружение; потеря сознания; острая головная боль без всякой видимой причины или после стресса, физического перенапряжения; онемение губы или половины лица, часто с перекосом. При появлении хотя бы одного из первых симптомов инсульта нужно срочно вызвать скорую помощь. Дорога каждая минута, уверяет Владимир Святаш: по-настоящему эффективным является лечение в первые три часа (максимум шесть часов) с момента нарушения мозгового кровообращения. Если время упущено, шансы на выздоровление становятся минимальными. Лишь 10-20% больных способны вернуться к полноценной жизни. Из всех пациентов, перенесших инсульт, 25-30% становятся зависимыми от окружающих, в 30% случаев развивается деменция (слабоумие).

— Чтобы предотвратить инсульт, контролируйте артериальное давление. Если давление превышает 140/90 мм рт ст, обращайтесь к врачу,  При нормальном артериальном давлении риск возникновения инсульта снижается на 60% процентов, — говорит Владимир Святаш. — Откажитесь от курения и ограничьте прием алкоголя. Отказ от курения позволяет уменьшить вероятность мозговой сосудистой катастрофы на 40%. Очень важно правильно питаться — ежедневно употреблять до пяти порций овощей и фруктов. Ограничивайте употребление поваренной соли до 2-5 г в сутки. Избавьтесь избыточного веса и соблюдайте диету. Больше двигайтесь. Старайтесь давать себе динамические нагрузки невысокой интенсивности хотя бы через день. Важно каждый день в течение 30 минут выполнять любые физические нагрузки или проходить пешком расстояние три километра. Ходьба, велосипедные прогулки и плавание - это хорошо, но в меру. Нужно стремиться к рекомендованным объемам талии: у мужчин объем талии не должен превышать 102 см, у женщин — 88 см. Побольше улыбайтесь, избегайте стрессовых ситуаций. Положительные эмоции — залог хорошего здоровья. В целом, если человек соблюдает эти правила, вероятность возникновения инсульта сокращается почти вдвое по сравнению с теми, кто не пытается вести здоровый образ жизни и не контролирует артериальное давление.

В Украине показатели частоты заболевания очень грустные. Они в 1,5-2 раза превышают среднемировые, а смертность от инсульта в 2-3 раза выше, чем в развитых странах.

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