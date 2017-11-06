Экономика

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Харьковская область: доходы местных бюджетов увеличились

Харьковская область: доходы местных бюджетов увеличились
Децентрализация дала старт ежегодному усилению местного звена в системе госуправления, считает Юлия Светличная. Глава ХОГА приняла участие в общем собрании Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области.
Приветствуя участников мероприятия, Юлия Светличная отметила, что во времена, когда децентрализация становится главной реформой в стране, особенно важно поддерживать сотрудничество органов государственной власти и местного самоуправления.

– Нам необходимо слышать друг друга и работать вместе для развития нашей области, – сказала руководитель облгосадминистрации. – Децентрализация, которую инициировал президент Украины и внедряет Кабинет министров, предоставляет для этого все возможности. С начала реформы доходы сводного бюджета Харьковской области увеличились в 2,5 раза. За 9 месяцев 2014 года у нас было 9,3 млрд грн, сейчас – за 9 месяцев 2017-го – 22,4 млрд грн.

Руководитель области отметила, что такое усиление местных бюджетов дает возможность сконцентрировать внимание на тех вопросах, которые не решались десятилетиями. Среди них – строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения (например, водопроводов и систем водоотведения), ремонт дорог, мостов, развитие инфраструктуры: школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов.

– Это все то, что приближает власть к людям, – подчеркнула Юлия Светличная. – Децентрализация дала старт ежегодному усилению местного звена в системе государственного управления. Вместе с тем происходит и усиление роли объединенных территориальных громад как эффективной площадки для сотрудничества с органами власти.

Глава ХОГА поздравила представителей территориальных громад, в которых недавно состоялись выборы.

– Вашей главной задачей сейчас является оправдать доверие людей, – подчеркнула Юлия Светличная.

Во время общего собрания Ассоциации органов местного самоуправления его участники рассмотрели ряд вопросов, среди которых: внедрение пенсионной реформы, шаги правительства по обеспечению энергонезависимости Украины, сотрудничество территориальных громад, ход реализации областного конкурса мини-проектов «Вместе – в будущее» и другие.

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