Убийство в Харькове: на Клочковской обстреляли машину (фото, видео)

Неизвестные обстреляли автомобиль Audi во дворе дома на улице Клочковской. Водитель погиб на месте.

Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Клочковской произошло убийство, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 ноября около 23:30.По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции и следственно-оперативная группа.Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.Во время обстрела автомобиля в Харькове погиб бизнесмен Аксельрод Эдуард Леонидович, сообщил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук."Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, который родился в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший, пока неизвестно... P. S. Расстрелян Эдик Лепа - коммерсант, ранее выдавал себя за блатного", - написал он.Следственные действия продолжаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.