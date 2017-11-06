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Убийство в Харькове: на Клочковской обстреляли машину (фото, видео)

Убийство в Харькове: на Клочковской обстреляли машину (фото, видео)
Неизвестные обстреляли автомобиль Audi во дворе дома на улице Клочковской. Водитель погиб на месте.
Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Клочковской произошло убийство, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 ноября около 23:30.

По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции и следственно-оперативная группа.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во время обстрела автомобиля в Харькове погиб бизнесмен Аксельрод Эдуард Леонидович, сообщил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук.

"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, который родился в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший, пока неизвестно... P. S. Расстрелян Эдик Лепа - коммерсант, ранее выдавал себя за блатного", - написал он.

Следственные действия продолжаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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