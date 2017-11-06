В Харьковскую область вернулись бойцы из зоны АТО 6 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Первое подразделение 92-й отдельной механизированной бригады на вокзале в Чугуеве встретили родные и друзья, жители района и представители власти.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, бойцы больше года находились в зоне проведения антитеррористической операции. В пункт постоянной дислокации украинские воины вернулись, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшему выполнению боевых задач.



"Уважаемые воины, герои, позвольте по поручению главы облгосадминистрации Юлии Светличной искренне поздравить вас с возвращением на родную землю. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за то, что защищаете родную землю. Верим, что мы совместно добудем столь желанный мир. Мир - через победу", - обратился к воинам 92-й ОМБр советник председателя ХОГА Сергей Стороженко.



Председатель Чугуевской РГА Николай Шошин поздравил бойцов от громады района и подчеркнул великую миссию, которую выполняют военнослужащие в зоне АТО.



"Мне очень приятно сегодня приветствовать настоящих мужчин и женщин, настоящих воинов, настоящих героев с возвращением домой. Низкий поклон вам и вашим семьям. Мы гордимся вами!" - сказал Шошин.



Военный комиссар Харьковского военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин отметил, что, учитывая традиции, опытный состав командиров Харьковской области (от командиров взводов до командиров бригад) больше всего хочет проходить службу по контракту именно в 92-й ОМБр.