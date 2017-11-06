Украина

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Нацгвардия официально получила право использовать детекторы лжи

Нацгвардия официально получила право использовать детекторы лжи
Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования детекторов лжи (полиграфов).
"Во исполнение требований Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года, в частности внедрения современного инструментария в систему профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведение служебных расследований и проверок, с 3 ноября 2017 года официально вступил в действие нормативно-правовой акт, который прошел внешнее согласование и государственную регистрацию, обсуждения среди профессиональных союзов", - говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству с посольством США в Украине, в текущем году Нацгвардия получила шесть современных полиграфов и провела профессиональную подготовку специалистов, которые в ближайшее время начнут их использовать на практике.

Отмечается, что полиграф используется "с целью получения возможной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, для выяснения степени ее правдивости и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности".

В территориальных управлениях, Национальной академии НГУ продолжается работа по обустройству рабочих мест специалистов полиграфов согласно установленным требованиям.

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