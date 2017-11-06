Нацгвардия официально получила право использовать детекторы лжи 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования детекторов лжи (полиграфов).

"Во исполнение требований Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года, в частности внедрения современного инструментария в систему профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведение служебных расследований и проверок, с 3 ноября 2017 года официально вступил в действие нормативно-правовой акт, который прошел внешнее согласование и государственную регистрацию, обсуждения среди профессиональных союзов", - говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.



Отмечается, что благодаря сотрудничеству с посольством США в Украине, в текущем году Нацгвардия получила шесть современных полиграфов и провела профессиональную подготовку специалистов, которые в ближайшее время начнут их использовать на практике.



Отмечается, что полиграф используется "с целью получения возможной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, для выяснения степени ее правдивости и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности".



В территориальных управлениях, Национальной академии НГУ продолжается работа по обустройству рабочих мест специалистов полиграфов согласно установленным требованиям.