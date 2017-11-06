Политика

  • 110
    •  / 

Курт Волкер: Россия на 100% контролирует происходящее на Донбассе

Курт Волкер: Россия на 100% контролирует происходящее на Донбассе
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.
Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне.

Волкер не согласился с предположением российских журналистов, что ситуация на Донбассе является "внутренним спором", отвечая на вопрос об отсутствии диалога между Киевом и псевдоформированиями ДНР и ЛНР.

"Это не внутренний конфликт. Это не этнический конфликт. Это не конфликт коренного народа. Это конфликт, где в восточной части вы имеете ситуацию, при которой на 100% от российского командования и контроля зависит то, что там происходит", - заявил Волкер.

Однако, по его словам, на востоке Украины "очевидно были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в гражданской администрации так называемых ЛНР и ДНР". "Но это управляется Россией, и поэтому здесь соответствующим собеседником является Россия", - подчеркнул Волкер.

"Как я сказал, Россия является той стороной, которая здесь принимает решение, и я считаю, что в этом направлении я должен сосредоточить усилия США - непосредственно вступить в контакт с Россией", - заявил спецпредставитель США.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2696.26 грн
10 RUB 4.6146 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи