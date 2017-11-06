Курт Волкер: Россия на 100% контролирует происходящее на Донбассе 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне.



Волкер не согласился с предположением российских журналистов, что ситуация на Донбассе является "внутренним спором", отвечая на вопрос об отсутствии диалога между Киевом и псевдоформированиями ДНР и ЛНР.



"Это не внутренний конфликт. Это не этнический конфликт. Это не конфликт коренного народа. Это конфликт, где в восточной части вы имеете ситуацию, при которой на 100% от российского командования и контроля зависит то, что там происходит", - заявил Волкер.



Однако, по его словам, на востоке Украины "очевидно были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в гражданской администрации так называемых ЛНР и ДНР". "Но это управляется Россией, и поэтому здесь соответствующим собеседником является Россия", - подчеркнул Волкер.



"Как я сказал, Россия является той стороной, которая здесь принимает решение, и я считаю, что в этом направлении я должен сосредоточить усилия США - непосредственно вступить в контакт с Россией", - заявил спецпредставитель США.