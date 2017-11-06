Обзор новостей за 30 октября — 5 ноября: самое важное в Харькове за неделю (аудио)
6 ноября 2017 г.
Оксана Санина
фото: Илья Пшеничный
0
0
Неделя, начавшаяся с громких международных скандалов и продолжившаяся не менее резонансными внутренними событиями, к концу как-то выдохлась.
Благодаря чему харьковчане тоже смогли выдохнуть и заняться тихими бытовыми хлопотами, а заодно дать отдых расшатанной различными происшествиями психике.
В подкасте использована песня группы «Браво» – «Этот город»
В понедельник оказалось, что ФБР подозревает бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта, что он занимался отмыванием денег для «живого и легитимного» Виктора Януковича. Бюро обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Манафортом офшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах. Деньги проходили через офшорные счета и попадали в США.
«На эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки», – пишут американские СМИ.
Для нашего «беглого» сумма, конечно, плевая – так, на карманные расходы, – но в США закон – превыше всего, даже если речь идет о трех копейках (то есть центах). Пикантности ситуации придает тот факт, что Пол Манафорт был не только политтехнологом Виктора свет Федоровича, но и руководителем избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.
Кстати, этот нехороший человек (Манафорт, а не Трамп), в отличие от наших деятелей, не стал бежать из страны, распихав по карманам все, что нажито непосильным трудом, или срочно ложиться в больницу с инфарктом миокарда и инсультом миосульта, а пришел и сдался властям.
Позже выяснилось, что ФБР предъявило Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США (вполне возможно, что в тесном сотрудничестве с Россией). Среди других эпизодов обвинения – отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.
Свое продолжение получил и украино-венгерский скандал, разгоревшийся из-за закона об образовании, который возмутил западных соседей. На этот раз Венгрия выступила против проведения 6 декабря в Брюсселе заседания Комиссии Украина – Организация Североатлантического договора (НАТО). Как заявил глава МИД Петер Сийярто, Венгрия не сможет поддержать евроинтеграционные усилия Украины, поэтому Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина. В частности, по его словам, Венгрия в начале сентября была среди тех, кто «громче и активнее всех» за это выступал, но после принятия образовательного закона в Украине чувствует себя так, будто «получила удар в спину». Какая-то знакомая лексика, вы не находите?..
Неожиданные новости пришли и из рассекреченных архивов ЦРУ. Если верить документам, общеизвестная версия смерти лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера может оказаться ошибочной. В архиве нашелся рапорт осведомителя американской разведки от 10 октября 1955 года, в котором он сообщает о том, что Гитлер после Второй мировой войны бежал в Латинскую Америку. В докладе говорится, что бывший боец СС Филипп Ситроен встречался с Гитлером в Колумбии примерно раз в месяц, когда Ситроен выезжал в командировки в эту страну из Венесуэлы. Так что где и когда «Гитлер капут» – еще большой и очень спорный вопрос.
Во вторник стали известны подробности смерти женщины-воина и настоящего украинского патриота Амины Окуевой, которую неизвестные убили накануне вечером. По информации правоохранителей, двое неизвестных из автоматического оружия расстреляли автомобиль, в котором находилась Окуева с супругом . Женщину убили выстрелом в голову. Муж убитой, доброволец международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, Адам Осмаев получил тяжелые ранения в ногу.
Естественно, наши силовики немедленно заявили о российском следе, однако до сих пор ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию так и не сподобились. Что, конечно же, совершенно не означает отсутствия этого самого следа.
Позже к нему присоединились еще два фигуранта – бывший замминистра и некий предприниматель. Как оказалось, громкое задержание связано с делом о закупке МВД рюкзаков у фирмы, якобы связанной с Александром Аваковым. По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к заключению сделки с министерством, в ходе которой за государственные средства были куплены рюкзаки, цена которых была существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.
«Процессуальные действия НАБУ, связанные с абсолютно политизированным, ангажированным, политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее», – сказал он.
Тем временем в Италии бывший премьер-министр Сильвио Берлускони вновь оказался под следствием из-за возможной причастности к мафиозным структурам, которые терроризировали страну почти четверть века назад. Прокуратура Флоренции вновь открыла дело, получив записи разговоров босса мафии Джузеппе Гравиано, в которых он упоминает имя политика.
По версии следствия, Берлускони приказывал мафии совершать акты насилия в своих политических целях. Речь идет, в частности, о терактах в Риме, Милане и Флоренции, в результате которых в 1993 году погибли 10 человек.
Вот ведь непробиваемый человек и непотопляемый политик! Его обвиняют, судят, садят, а он все равно возвращается на политический Олимп. Впрочем, у нас тоже много таких… которые не тонут.
В среду утром выяснилось, что хэллоуинская ночь в Харькове прошла не то чтобы очень спокойно. Объектом проделок всякой нечисти уже во второй раз стал рок-паб «Стена» на Рымарской. Около 23.00 неизвестные люди ворвались в заведение и начали бить стекла и крушить все вокруг. Агрессия была направлена и на посетителей – к счастью, никто серьезно не пострадал.
Для выяснения обстоятельств в Украину был доставлен и экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину доставили Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн. грн. По словам Юрия Витальевича, экстрадиция Каськива – это первый случай принудительного возвращения экс-чиновника.
Можно было бы стоя аплодировать этому факту, если бы не дальнейшее развитие событий. В суде защита Каськива предоставила справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба, и самый Печерский суд в мире отпустил товарища под залог, по слухам, определив совершенно смехотворную сумму в сто с чем-то тысяч гривен. Что сказать? На месте Панамы можно было бы серьезно обидеться…
В четверг харьковчанам сообщили долгожданную новость о том, что с 1 декабря оплатить проезд в городском транспорте можно будет с помощью единого электронного билета – е-ticket. Сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с нового года – и в харьковском метрополитене. С апреля же рассчитываться можно будет и банковскими картами. Новость, безусловно, приятная, особенно если учесть недавний «головняк» с оплатой проезда в метро мелкими купюрами.
В этот же день стало известно, что с 1 по 30 ноября на Харьковщине пройдет широкомасштабная операция по розыску и задержанию военнослужащих, которые самовольно покинули части. С начала 2017 года в Украине «потерялись» 5622 бойцов, из которых было найдено и задержано 3605. Сегодня в розыске остаются 2017 человек. Самовольное оставление воинской части или места службы влечет за собой административную ответственность – штраф в размере 1200 гривен. Но если бойца нет более десяти дней – это уже ответственность уголовная, и грозит лишением свободы на срок до трех лет.
Пятница выдалась неожиданно спокойной и даже, можно сказать, скучной. МВФ озвучил свои очередные требования к Украине для получения очередного транша, в Египте ученые обнаружили еще одно помещение в пирамиде Хеопса, а на Суматре дотошные исследователи нашли новый вид орангутангов, которые, очевидно, не горели желанием знакомиться с людьми. И только на международных фронтах произошел колоссальный прорыв: премьеру Канады Джастину Трюдо, известному своей эксцентричностью и великолепным чувством юмора, украинская делегация подарила носки. Хочется верить, что симпатягу Джастина не задержат после этого за коррупцию и не обвинят в связях с украинской носочной мафией.
Неторопливая пятница так же неторопливо перешла в выходные – самое время, чтобы отдохнуть от ежедневной суеты, остановиться и оглядеться по сторонам. Кстати, сделать это лучше не самостоятельно, а в компании профессиональных гидов, которые могут поведать и харьковчанам, и тем более гостям города много интересного о Первой столице и ее окрестностях.