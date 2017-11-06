Харьков

  • 185
    •  / 

Обзор новостей за 30 октября — 5 ноября: самое важное в Харькове за неделю (аудио)

фото: Илья Пшеничный

Обзор новостей за 30 октября — 5 ноября: самое важное в Харькове за неделю (аудио)
Обзор новостей за 30 октября — 5 ноября: самое важное в Харькове за неделю (аудио) Неделя, начавшаяся с громких международных скандалов и продолжившаяся не менее резонансными внутренними событиями, к концу как-то выдохлась.
Благодаря чему харьковчане тоже смогли выдохнуть и заняться тихими бытовыми хлопотами, а заодно дать отдых расшатанной различными происшествиями психике.



В подкасте использована песня группы «Браво» – «Этот город»

В понедельник оказалось, что ФБР подозревает бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта, что он занимался отмыванием денег для «живого и легитимного» Виктора Януковича. Бюро обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Манафортом офшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах. Деньги проходили через офшорные счета и попадали в США.

«На эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки», – пишут американские СМИ.

Для нашего «беглого» сумма, конечно, плевая – так, на карманные расходы, – но в США закон – превыше всего, даже если речь идет о трех копейках (то есть центах). Пикантности ситуации придает тот факт, что Пол Манафорт был не только политтехнологом Виктора свет Федоровича, но и руководителем избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.

Кстати, этот нехороший человек (Манафорт, а не Трамп), в отличие от наших деятелей, не стал бежать из страны, распихав по карманам все, что нажито непосильным трудом, или срочно ложиться в больницу с инфарктом миокарда и инсультом миосульта, а пришел и сдался властям.

Позже выяснилось, что ФБР предъявило Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США (вполне возможно, что в тесном сотрудничестве с Россией). Среди других эпизодов обвинения – отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Свое продолжение получил и украино-венгерский скандал, разгоревшийся из-за закона об образовании, который возмутил западных соседей. На этот раз Венгрия выступила против проведения 6 декабря в Брюсселе заседания Комиссии Украина – Организация Североатлантического договора (НАТО). Как заявил глава МИД Петер Сийярто, Венгрия не сможет поддержать евроинтеграционные усилия Украины, поэтому Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина. В частности, по его словам, Венгрия в начале сентября была среди тех, кто «громче и активнее всех» за это выступал, но после принятия образовательного закона в Украине чувствует себя так, будто «получила удар в спину». Какая-то знакомая лексика, вы не находите?..

Неожиданные новости пришли и из рассекреченных архивов ЦРУ. Если верить документам, общеизвестная версия смерти лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера может оказаться ошибочной. В архиве нашелся рапорт осведомителя американской разведки от 10 октября 1955 года, в котором он сообщает о том, что Гитлер после Второй мировой войны бежал в Латинскую Америку. В докладе говорится, что бывший боец СС Филипп Ситроен встречался с Гитлером в Колумбии примерно раз в месяц, когда Ситроен выезжал в командировки в эту страну из Венесуэлы. Так что где и когда «Гитлер капут» – еще большой и очень спорный вопрос.

Во вторник стали известны подробности смерти женщины-воина и настоящего украинского патриота Амины Окуевой, которую неизвестные убили накануне вечером. По информации правоохранителей, двое неизвестных из автоматического оружия расстреляли автомобиль, в котором находилась Окуева с супругом . Женщину убили выстрелом в голову. Муж убитой, доброволец международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, Адам Осмаев получил тяжелые ранения в ногу.

Естественно, наши силовики немедленно заявили о российском следе, однако до сих пор ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию так и не сподобились. Что, конечно же, совершенно не означает отсутствия этого самого следа.

В этот же день в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, как правильно оформить сообщение о возможном коррупционном правонарушении, чтобы оно было рассмотрено НАПК. Вероятно, кто-то незамедлительно воспользовался советом, да так удачно, что НАПК срочно выехало на обыски к сыну министра МВД Арсена Авакова Александру и задержало его.

Позже к нему присоединились еще два фигуранта – бывший замминистра и некий предприниматель. Как оказалось, громкое задержание связано с делом о закупке МВД рюкзаков у фирмы, якобы связанной с Александром Аваковым. По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к заключению сделки с министерством, в ходе которой за государственные средства были куплены рюкзаки, цена которых была существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

Естественно, Александр Аваков сразу же заявил, что дело против него является политическим.

«Процессуальные действия НАБУ, связанные с абсолютно политизированным, ангажированным, политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее», – сказал он.

Тем временем в Италии бывший премьер-министр Сильвио Берлускони вновь оказался под следствием из-за возможной причастности к мафиозным структурам, которые терроризировали страну почти четверть века назад. Прокуратура Флоренции вновь открыла дело, получив записи разговоров босса мафии Джузеппе Гравиано, в которых он упоминает имя политика.

По версии следствия, Берлускони приказывал мафии совершать акты насилия в своих политических целях. Речь идет, в частности, о терактах в Риме, Милане и Флоренции, в результате которых в 1993 году погибли 10 человек.

Вот ведь непробиваемый человек и непотопляемый политик! Его обвиняют, судят, садят, а он все равно возвращается на политический Олимп. Впрочем, у нас тоже много таких… которые не тонут.

В среду утром выяснилось, что хэллоуинская ночь в Харькове прошла не то чтобы очень спокойно. Объектом проделок всякой нечисти уже во второй раз стал рок-паб «Стена» на Рымарской. Около 23.00 неизвестные люди ворвались в заведение и начали бить стекла и крушить все вокруг. Агрессия была направлена и на посетителей – к счастью, никто серьезно не пострадал.

Прибывшая на место происшествия полиция предполагает, что конфликт произошел между голландскими и украинскими болельщиками. В Шевченковский отдел доставили 52 человека в возрасте 18-37 лет для установления всех обстоятельств произошедшего.

Для выяснения обстоятельств в Украину был доставлен и экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину доставили Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн. грн. По словам Юрия Витальевича, экстрадиция Каськива – это первый случай принудительного возвращения экс-чиновника.

Можно было бы стоя аплодировать этому факту, если бы не дальнейшее развитие событий. В суде защита Каськива предоставила справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба, и самый Печерский суд в мире отпустил товарища под залог, по слухам, определив совершенно смехотворную сумму в сто с чем-то тысяч гривен. Что сказать? На месте Панамы можно было бы серьезно обидеться…

В четверг харьковчанам сообщили долгожданную новость о том, что с 1 декабря оплатить проезд в городском транспорте можно будет с помощью единого электронного билета – е-ticket. Сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с нового года – и в харьковском метрополитене. С апреля же рассчитываться можно будет и банковскими картами. Новость, безусловно, приятная, особенно если учесть недавний «головняк» с оплатой проезда в метро мелкими купюрами.

В этот же день стало известно, что с 1 по 30 ноября на Харьковщине пройдет широкомасштабная операция по розыску и задержанию военнослужащих, которые самовольно покинули части. С начала 2017 года в Украине «потерялись» 5622 бойцов, из которых было найдено и задержано 3605. Сегодня в розыске остаются 2017 человек. Самовольное оставление воинской части или места службы влечет за собой административную ответственность – штраф в размере 1200 гривен. Но если бойца нет более десяти дней – это уже ответственность уголовная, и грозит лишением свободы на срок до трех лет.

Пятница выдалась неожиданно спокойной и даже, можно сказать, скучной. МВФ озвучил свои очередные требования к Украине для получения очередного транша, в Египте ученые обнаружили еще одно помещение в пирамиде Хеопса, а на Суматре дотошные исследователи нашли новый вид орангутангов, которые, очевидно, не горели желанием знакомиться с людьми. И только на международных фронтах произошел колоссальный прорыв: премьеру Канады Джастину Трюдо, известному своей эксцентричностью и великолепным чувством юмора, украинская делегация подарила носки. Хочется верить, что симпатягу Джастина не задержат после этого за коррупцию и не обвинят в связях с украинской носочной мафией.

Неторопливая пятница так же неторопливо перешла в выходные – самое время, чтобы отдохнуть от ежедневной суеты, остановиться и оглядеться по сторонам. Кстати, сделать это лучше не самостоятельно, а в компании профессиональных гидов, которые могут поведать и харьковчанам, и тем более гостям города много интересного о Первой столице и ее окрестностях.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2696.26 грн
10 RUB 4.6146 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи