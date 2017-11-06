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Тарантино отказался снимать новый фильм с компанией Вайнштейнов

Тарантино отказался снимать новый фильм с компанией Вайнштейнов
Американский режиссер Квентин Тарантино ищет новую компанию для продюсирования его девятого фильма.

Кинематографист планировал снять ленту при участии The Weinstein Company, созданной Харви и Бобом Вайнштейнами, однако отказался от этой идеи после секс-скандала, разразившегося вокруг Харви.

Тарантино собирается снять драму, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе в конце 1960-х — начале 1970-х. Ранее сообщалось, что фильм будет посвящен серийному убийце Чарльзу Мэнсону, однако, отмечает Deadline, девятая картина режиссера будет посвящена американскому преступнику в той же степени, в какой лента «Бесславные ублюдки» была посвящена Адольфу Гитлеру.

Премьера фильма запланирована на 2019 год.

Харви Вайнштейн был продюсером таких фильмов Тарантино, как «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.

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