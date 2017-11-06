Тарантино отказался снимать новый фильм с компанией Вайнштейнов

Американский режиссер Квентин Тарантино ищет новую компанию для продюсирования его девятого фильма.

Кинематографист планировал снять ленту при участии The Weinstein Company, созданной Харви и Бобом Вайнштейнами, однако отказался от этой идеи после секс-скандала, разразившегося вокруг Харви.

Тарантино собирается снять драму, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе в конце 1960-х — начале 1970-х. Ранее сообщалось, что фильм будет посвящен серийному убийце Чарльзу Мэнсону, однако, отмечает Deadline, девятая картина режиссера будет посвящена американскому преступнику в той же степени, в какой лента «Бесславные ублюдки» была посвящена Адольфу Гитлеру.

Премьера фильма запланирована на 2019 год.



В октябре Тарантино заявил, что обвинения Вайнштейна в сексуальных домогательствах ошарашили его. Он признался, что знал о некоторых приставаниях продюсера, но ничего с этим не сделал.

Харви Вайнштейн был продюсером таких фильмов Тарантино, как «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.