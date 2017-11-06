Кевина Спейси уберут из «Карточного домика»
6 ноября 2017 г.
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6 ноября 2017 г.
При этом в Netflix уточнили, что продолжат работать с киностудией Media Rights Capital, занимающейся производством сериала, вместе они определят дальнейшую судьбу «Карточного домика».
31 октября стало известно, что производство шестого сезона «Карточного домика» заморожено из-за скандала вокруг Спейси, играющего в сериале главную роль. Ранее в тот же день Международная телевизионная академия отказалась вручать ему премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.
Днем ранее Спейси объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. После этого другие начали обвинять Спейси в многочисленных сексуальных домогательствах, эксгибиционизме и изнасиловании.
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