Технологии

  • 174
    •  / 

Найден самый мощный источник энергии

Найден самый мощный источник энергии
Израильские и американские физики показали, что в результате слияния кварков выделяется до 10 раз больше энергии, чем в процессе термоядерного синтеза.

К подобным выводам авторы пришли, анализируя слияние двух короткоживущих тяжелых барионов. Оказалось, что рождение таких частиц, происходящее в результате слияния более легких, сопровождается, подобно термоядерной реакции, выделением большого количества энергии.

Из кварков образована адронная материя, в частности входящие в состав атомных ядер нуклоны (протоны и нейтроны). Кварки ненаблюдаемы в свободном состоянии, данное свойство, называемое асимптотической свободой, проявляется в росте силы взаимодействия при удалении частиц друг от друга.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5953 грн
100 USD 2685.03 грн
100 EUR 3111.96 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи