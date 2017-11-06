Найден самый мощный источник энергии
6 ноября 2017 г.
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6 ноября 2017 г.
К подобным выводам авторы пришли, анализируя слияние двух короткоживущих тяжелых барионов. Оказалось, что рождение таких частиц, происходящее в результате слияния более легких, сопровождается, подобно термоядерной реакции, выделением большого количества энергии.
Из кварков образована адронная материя, в частности входящие в состав атомных ядер нуклоны (протоны и нейтроны). Кварки ненаблюдаемы в свободном состоянии, данное свойство, называемое асимптотической свободой, проявляется в росте силы взаимодействия при удалении частиц друг от друга.
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