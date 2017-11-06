Китай вывел на орбиту первые спутники своей навигационной системы
6 ноября 2017 г.
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6 ноября 2017 г.
Выведенные на орбиту спутники стали первыми в проекте создания китайской навигационной системы «Бэйдоу». В настоящее время глобальные системы навигации есть только у США (GPS) и России (ГЛОНАСС).
Разработка системы «Бэйдоу» началась в 1994 году. Планируется, что она полностью заработает в 2020 году, когда на орбите будут функционировать 30 спутников.
В августе сообщалось, что ученым Китая удалось создать новый ионный двигатель, который можно использовать для обеспечения маневрирования космических спутников.
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