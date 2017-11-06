Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе
6 ноября 2017 г.
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6 ноября 2017 г.
Он отметил, что покупка нового iPhone за тысячу долларов стоит «меньше ежедневной чашки кофе в одной из дорогих кофеен». При этом он отметил, что речь идет о покупке смартфона в рассрочку.
По программе обновления iPhone ежемесячный платеж за самый дорогой смартфон Apple будет составлять всего 56 долларов. Это менее двух долларов в день, а стоимость латте в Нью-Йорке в среднем составляет четыре доллара. Таким образом, по словам Кука, любой, кто может себе позволить чашку кофе, может позволить и iPhone X.
По оценкам Apple, прибыль корпорации в следующие три месяца составит более 87 миллиардов долларов, и главную роль в этом сыграет именно iPhone X. Его продажи начались утром 3 ноября в 55 странах мира.
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