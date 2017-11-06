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Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе

Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе
Во время конференц-связи с инвесторами глава Apple Тим Кук сравнил доступность iPhone X с чашкой кофе.

Он отметил, что покупка нового iPhone за тысячу долларов стоит «меньше ежедневной чашки кофе в одной из дорогих кофеен». При этом он отметил, что речь идет о покупке смартфона в рассрочку.

По программе обновления iPhone ежемесячный платеж за самый дорогой смартфон Apple будет составлять всего 56 долларов. Это менее двух долларов в день, а стоимость латте в Нью-Йорке в среднем составляет четыре доллара. Таким образом, по словам Кука, любой, кто может себе позволить чашку кофе, может позволить и iPhone X.

По оценкам Apple, прибыль корпорации в следующие три месяца составит более 87 миллиардов долларов, и главную роль в этом сыграет именно iPhone X. Его продажи начались утром 3 ноября в 55 странах мира.

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