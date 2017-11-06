Полиция Нью-Йорка приготовилась арестовать Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка приготовилась арестовать голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании.

«Вайнштейн сейчас находится за пределами штата. Нам нужен будет ордер на арест, чтобы арестовать его», — заявил на пресс-конференции представитель полиции Нью-Йорка.

В полиции добавили, что они получили «достоверное описание» произошедшего от женщины, которая ранее заявила о том, что стала жертвой Вайнштейна семь лет назад.

В пятницу продюсера обвинила в изнасиловании актриса Пас де ла Уэрта, известная по фильмам «Вход в пустоту» и «Спеши любить». Она уточнила, что это произошло дважды. Указывалось, что полиция Нью-Йорка начала расследование по факту обвинений де ла Уэрты.

В октябре несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана.