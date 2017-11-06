Эйприл из «Черепашек-ниндзя» сделают темнокожей
6 ноября 2017 г.
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6 ноября 2017 г.
Эйприл озвучит актриса Катерина Грэхэм, известная по сериалам «Дневники вампира», «О.С. — Одинокие сердца» и «Новая Жанна д'Арк». «В детстве я обожала смотреть "Черепашек-ниндзя". Я так рада, что буду играть первую афроамериканскую Эйприл О'Нил. Это большая честь», — подчеркнула Грэхэм.
Голоса темнокожих артистов получат двое из четырех черепашек-ниндзя. Рафаэля озвучит Омар Бенсон Миллер («Восьмая миля», «Разбогатей или сдохни»), а Микеланджело — Брэндон Майкал Смит («Ты — воплощение порока»). Леонардо заговорит голосом Бена Шварца из сериала «Парки и зоны отдыха», а Донателло сыграет Джош Бренер («Кремниевая долина»).
Приключения черепашек-ниндзя, придуманные Кевином Истманом и Питером Лэйрдом, легли в основу шести полнометражных фильмов, многочисленных мультсериалов, телевизионных шоу и компьютерных игр.
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