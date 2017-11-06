Ученые из ЮАР выявили смертельную опасность газировки
6 ноября 2017 г.
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6 ноября 2017 г.
Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Специалисты отмечают, что стандартная банка кока-колы объемом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы для взрослого человека.
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