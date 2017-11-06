Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 6 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк) до 17:00 06.11.17 г., ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1, стояк) до 20:00 06.11.17 г.



Киевский район: ул. Дружбы Народов, 267 (п. №3, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 34 (стояк), ул. Алчевских (Артема), 9/11 до 20:00 06.11.17 г.



Московский район: ул. Героев Труда, 19 (п. №5, стояк), 47(п. №7), 60-б (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1-3), 43-в (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходька (Роберта Эйдемана), 5-а (п. №3, стояк) до 20:00 06.11.17 г.



Немышлянский район: ул. Туркестанская, 26-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.11.17 г.



Новобаварский район: ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.11.17 г.



Основянский район: Мерефянское шоссе, 18-а (п. №1, стояк), 32 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 06.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк), 4 (п. №1, стояк) до 17:00 06.11.17 г., ул. Клочковская, 276-б (стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 06.11.17 г.