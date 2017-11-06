В Харькове появятся новые лаборатории 6 ноября 2017 г. источник 1 0

ГП "Харьковстандарметрология" откроет новые лаборатории.

"Продолжаем расширять спектр исследуемых показателей, развивая свою лабораторную базу. В частности, у нас готовится открытие медицинской лаборатории "Метролаб", которая станет одной из наиболее оснащенных лабораторий в Украине. Это новая для нас сфера, которая начинается фактически с нуля", - сообщил генеральный директор предприятия Владимир Величко.



По его словам, еще одно новое направление - "Интеллектуальное земледелие".



"Речь идет об оборудовании, которое может анализировать почвы. Благодаря ему можно с помощью точных навигаторов отбирать пробы, а затем исследовать их согласно нашим и европейским стандартам", - сообщил Величко.



Он также отметил, что предприятие готовится проводить техосмотры автотранспорта с 2019 года, когда откроется лабораторию по европейскому образцу.