Paradise Papers: представлено новое глобальное расследование об офшорах 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на Международный консорциум журналистских расследований, журналисты проработали 13,4 млн файлов и обнаружили «налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц».



В документах отмечается, что около 10 млн фунтов из частных состояний королевы Елизаветы II были инвестированы в офшоры - часть денег поступила в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в стяжании на бедных, сообщает «Украинская правда».



Также Paradise Papers показывают финансовые связи министра торговли США Уилбура Росса с компаниями, которые принадлежат окружению президента РФ Владимира Путина.



Кроме этого, сообщается, что российские государственные компании - ВТБ Банк и «Газпром» - инвестировали в Facebook и Twitter.



The Guardian пишет об уклонении от уплаты налогов таких корпораций, как Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz и Bayer.



Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали «Пэрэдайз Пейперз» или «Документы из райских островов».



В этих документах также фигурирует офшор Президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать «Рошен» в «слепой траст», а чтобы минимизировать налоги.



Напомним, 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал информацию о большой сети теневых денежных переводов, к которым причастны представители мировой элиты. Это исследование получило название «панамские документы».



Авторы расследования утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.



В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и людей. Среди них – 20 украинцев, в том числе президент Петр Порошенко.