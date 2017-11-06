Украина

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Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира

Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира
Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом.
В исследовании отмечается, что Украина – единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья, говорится на сайте американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, передает Нуѕег.

Согласно данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении нашу страну опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%). В то время, как 41% украинцев страдают, процветающими можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении – 50%.

«Процветающими» по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и на протяжении ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10, где 0 – наихудшая возможная жизнь, а 10 – наилучшая возможная жизнь.

Люди считаются «несчастными», если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже.

Исследователи считают, что продолжающийся на востоке Украины конфликт навредил и без того слабому экономическому росту в стране.

А в тройку самых счастливых стран, по данным Института Гэллапа, вошли Норвегия, Дания и Исландия.

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