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Юрий Луценко: расстрелянный в Харькове был причастен к убийству Дениса Вороненкова

Юрий Луценко: расстрелянный в Харькове был причастен к убийству Дениса Вороненкова
Погибший в Харькове во время обстрела Audi Эдуард Аксельрод имел связь с заказчиком и организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в комментарии к сообщению народного депутата Игоря Мосийчука относительно личности погибшего в Харькове.

«Расстрелянным в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший пока неизвестно... P.S. Расстрелянный «Эдик Лепа» коммерсант, ранее выдавал себя за блатного», - написал Мосийчук.

Под этим сообщением в комментарии Луценко отметил, что «Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика».

Напомним, поздно вечером 4 ноября в Харькове на улице Клочковской неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

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