Юрий Луценко: расстрелянный в Харькове был причастен к убийству Дениса Вороненкова

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в комментарии к сообщению народного депутата Игоря Мосийчука относительно личности погибшего в Харькове.
«Расстрелянным в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший пока неизвестно... P.S. Расстрелянный «Эдик Лепа» коммерсант, ранее выдавал себя за блатного», - написал Мосийчук.
Под этим сообщением в комментарии Луценко отметил, что «Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика».
Напомним, поздно вечером 4 ноября в Харькове на улице Клочковской неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Audi
. Водитель иномарки погиб на месте. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.