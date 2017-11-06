Юрий Луценко: расстрелянный в Харькове был причастен к убийству Дениса Вороненкова 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Погибший в Харькове во время обстрела Audi Эдуард Аксельрод имел связь с заказчиком и организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.