Paradise Papers: офшоры Roshen могли создаваться для минимизации налогов 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».

Об этом говорится в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство-Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers.



По данным расследователей, именно минимизация налогов была целью перестройки структуры корпорации «Рошен».



«Судя по всему, офшоры создавались именно для того, чтобы избежать налогообложения в случае получения прибыли или продажи компании», - отмечают авторы расследования.



В настоящее время, по данным журналистов, «Рошеном» продолжает владеть нидерландская компания.



Немецкая газета «Зюддойче Цайтунг» получила и передала сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP документы, согласно которым в июне 2014 года юристы с украинской фирмы «Авеллум», которая представляет интересы Порошенко, написали юристам из фирмы «Еплбай» с острова Мэн письмо.



«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса («Рошен»). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть офшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти ... Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», - говорилось в документе.



Как объясняют эксперты, из этого следует, что именно налоговые цели были целью создания минимум одной из трех компаний, а продажа «Рошен», которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.



«Порошенко же объяснял необходимость создания офшорной структуры, которая была построена по описанному образцу, исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в «слепой траст», - напоминают журналисты.



По словам практикующих юристов, из письма не следует, что целью или опцией при построении офшорной структуры, был траст и такая структура не нужна для того, чтобы передать управление компанией в «слепой траст».



«Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продажи», - объясняют юристы.



В свою очередь юристы Порошенко настаивают, что структурировали «Рошен» таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.



Напомним, Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года Президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации Roshen в независимый слепой траст.



В рамках проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в офшорных юрисдикциях компаниях представителей мировой элиты (Panama papers) была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.



Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом дальнейшей продажи его доли в группе Roshen.



В свою очередь юридический и финансовый советники Порошенко сообщили, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).



Rothschild Trust подтвердили, что Порошенко назначил компанию доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей в Roshen.



Юристы Порошенко заявили, что 4 апреля 2016 года доля президента в ООО «Центарльно-Европейская кондитерская компания» была окончательно передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте.



Как известно, обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.