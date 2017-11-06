Завершается ремонт правой половины Песочинского путепровода 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Завершается ремонт правой половины Песочинского путепровода в Харьковской области. Мост, по которому проходит дорога государственного значения Киев - Харьков - Довжанский, реконструируют впервые с момента строительства (с 1975 года).

В пиковые месяцы года этим путепроводом проезжают до 40 тысяч автомобилей в сутки. Серьезные дефекты сооружения дорожники обнаружили в 2016 году.



"Службой автомобильных дорог тогда были выполнены работы по демонтажу отдельных элементов сооружения", - рассказывает начальник отдела ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности движения САД в Харьковской области Сергей Ковака.



Обнаружив дефекты, дорожники обратились к ученым кафедры мостов, реконструкции и строительной механики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Специалисты провели обследование моста, и установили: сооружение требует немедленного ремонта.



Для реконструкции моста требовался существенный финансовый ресурс - 15 млн грн.



"В этом году началось финансирование этих работ. Сами работы идут с 29 сентября. Пока ремонтируем одну половину путепровода, не перекрывая движение", - отметил Ковака.



Дорожники работают на Песочинском путепроводе в две смены, не прекращая работу и ночью. На строительстве задействованы 30 специалистов. За месяц, который длятся работы, демонтировали дорожные блоки, перильное и барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытие проезжей части, бетонные поверхности пролетных строений. Выполнены работы по армированию и бетонированию накладной плиты, установлены новые деформационные швы на правой половине сооружения.



"Планируем завершить здесь работы в течение недели и перейти к левой половине путепровода. Сдать его должны в декабре", - сообщил представитель службы автодорог.



После реконструкции мост гарантированно прослужит еще около 20 лет, уверяют ученые ХНАДУ.



"Сейчас контролируем выполнение наших рекомендаций. Могу сказать, что ребята работают качественно, придерживаются нормативных требований и проектного решения", - отметил старший преподаватель кафедры мостов, реконструкции и строительной механики ХНАДУ Анатолий Лозицкий.