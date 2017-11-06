Харьков

  • 86
    •  / 

Завершается ремонт правой половины Песочинского путепровода

Завершается ремонт правой половины Песочинского путепровода
Завершается ремонт правой половины Песочинского путепровода в Харьковской области. Мост, по которому проходит дорога государственного значения Киев - Харьков - Довжанский, реконструируют впервые с момента строительства (с 1975 года).
В пиковые месяцы года этим путепроводом проезжают до 40 тысяч автомобилей в сутки. Серьезные дефекты сооружения дорожники обнаружили в 2016 году.

"Службой автомобильных дорог тогда были выполнены работы по демонтажу отдельных элементов сооружения", - рассказывает начальник отдела ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности движения САД в Харьковской области Сергей Ковака.

Обнаружив дефекты, дорожники обратились к ученым кафедры мостов, реконструкции и строительной механики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Специалисты провели обследование моста, и установили: сооружение требует немедленного ремонта.

Для реконструкции моста требовался существенный финансовый ресурс - 15 млн грн.

"В этом году началось финансирование этих работ. Сами работы идут с 29 сентября. Пока ремонтируем одну половину путепровода, не перекрывая движение", - отметил Ковака.

Дорожники работают на Песочинском путепроводе в две смены, не прекращая работу и ночью. На строительстве задействованы 30 специалистов. За месяц, который длятся работы, демонтировали дорожные блоки, перильное и барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытие проезжей части, бетонные поверхности пролетных строений. Выполнены работы по армированию и бетонированию накладной плиты, установлены новые деформационные швы на правой половине сооружения.

"Планируем завершить здесь работы в течение недели и перейти к левой половине путепровода. Сдать его должны в декабре", - сообщил представитель службы автодорог.

После реконструкции мост гарантированно прослужит еще около 20 лет, уверяют ученые ХНАДУ.

"Сейчас контролируем выполнение наших рекомендаций. Могу сказать, что ребята работают качественно, придерживаются нормативных требований и проектного решения", - отметил старший преподаватель кафедры мостов, реконструкции и строительной механики ХНАДУ Анатолий Лозицкий.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2696.26 грн
10 RUB 4.6146 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи