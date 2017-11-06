Paradise Papers: у Елизаветы II обнаружили в офшорах 13 миллионов долларов 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчет Paradise Papers, в котором утверждается, что королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн) в офшоры.

Как сообщает ВВС, в 2004 и 2005 годах герцогство Ланкастерское, которое управляет личными финансами королевы, инвестировало средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах - в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в том, что она наживалась на бедных, а также компанию Threshers - сеть британских магазинов, которая обанкротилась, задолжав 17,5 млн фунтов налогов.



В британском герцогстве отметили, что таким образом королева не нарушает никаких законов. Кроме того, отмечается, что в этих инвестициях нет ничего незаконного, и королева исправно платит налоги. Также нет подтверждения, что королева знала об отдельных инвестициях, которые делались от ее имени.