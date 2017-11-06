Обновленный харьковский БТР предложили Таиланду 6 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

6 ноября в Бангкоке (Таиланд) состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с вице-премьер-министром обороны Таиланда Правитом Вонгсувоном.

Во время встречи Степан Полторак проинформировал о позитивных преобразованиях в оборонно-промышленном комплексе.



– В последнее время в Украине открылись и работают новые конструкторские бюро, и уже завтра мы готовы представить новую технику – БТР-4 Е. Мы усовершенствовали ее по результатам испытаний, – отметил министр обороны Украины.



– Мы будем продолжать наше сотрудничество как в рамках договорных отношений, заключенные ранее, так и других вопросах, в частности, в вопросах технического обслуживания техники и вооружения, – сказал глава оборонного ведомства Таиланда.



6 ноября в Бангкоке открылась Азиатская выставка «Оборона и безопасность-2017», на которой представлен стенд ГК «Укроборонпром», сообщили в Минобороны Украины.