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Обновленный харьковский БТР предложили Таиланду

Обновленный харьковский БТР предложили Таиланду
6 ноября в Бангкоке (Таиланд) состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с вице-премьер-министром обороны Таиланда Правитом Вонгсувоном.
Во время встречи Степан Полторак проинформировал о позитивных преобразованиях в оборонно-промышленном комплексе.

– В последнее время в Украине открылись и работают новые конструкторские бюро, и уже завтра мы готовы представить новую технику – БТР-4 Е. Мы усовершенствовали ее по результатам испытаний, – отметил министр обороны Украины.

– Мы будем продолжать наше сотрудничество как в рамках договорных отношений, заключенные ранее, так и других вопросах, в частности, в вопросах технического обслуживания техники и вооружения, – сказал глава оборонного ведомства Таиланда.

6 ноября в Бангкоке открылась Азиатская выставка «Оборона и безопасность-2017», на которой представлен стенд ГК «Укроборонпром», сообщили в Минобороны Украины.

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