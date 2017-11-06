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Южная Корея расширила санкции против Северной

Южная Корея расширила санкции против Северной
Южная Корея расширила санкции против КНДР, включив в список еще 18 северокорейских граждан, которые прямо связаны с банками.
"Это все люди из финансовых учреждений КНДР, которые уже попали под санкции ООН", - рассказал источник в правительстве.

Он также отметил, что эти люди являются высокопоставленными чиновниками, которые связаны с ракетной и ядерной программами КНДР, а также с внешнеэкономической деятельностью Пхеньяна, сообщает Reuters.

"Мы надеемся, что это внесет свою роль в блокирование основных источников иностранной валюты для Северной Кореи и предотвратит разработку ею оружия массового уничтожения", - считают в министерстве внутренних дел Южной Кореи.

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