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«Жемчужина» поблекла в лучах «Гелиоса»

«Жемчужина» поблекла в лучах «Гелиоса»
Победив на стадионе «Гелиос-арена» одесскую «Жемчужину» в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге, харьковский «Гелиос» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.
Судьба встречи решилась уже в первом тайме. На 18-й минуте мяч после вбрасывания из-за боковой линии попал к Дмитрию Гранкину, и тот с бильярдной точностью пробил по воротам от угла штрафной площади. Мяч рикошетом от штанги залетел в сетку – 1:0. Спустя пять минут футболисты «Гелиоса» провели быструю атаку со своей половины поля. В ее завершающей стадии Виталий Субочев отдал передачу на ход Артему Козлову в чужую штрафную, и тот обвел защитника и хладнокровно пробил низом – 2:0. А на 45-й минуте харьковчане забили гол «в раздевалку». Его автором стал Сергей Кравченко, который, войдя в штрафную, пробил низом. Мяч от штанги влетел в ворота – 3:0.

– Мы проиграли матч уже в первом тайме. Было тяжело перестроиться по ходу игры. Особенно середина первого тайма показала, что будет сложно добыть здесь какие-то очки, потому что изначально было видно, что наша команда либо испугалась, либо стушевалась по каким-то причинам. Я вижу причину поражения в том, что уровень наших игроков не соответствует уровню первой лиги. Команда выиграла вторую лигу и вошла в первую практически тем же составом, который выиграл вторую лигу. По ходу чемпионата мы хотели укрепить определенные позиции. Но, оказалось, что уровень игроков, которые пришли до 1 сентября свободными агентами, не соответствует требованиям, которые предъявляются к командам первой лиги. Счет по игре. Хорошо, что во втором тайме мы не пропустили, хотя были предпосылки к полному разгрому. Мне тяжело переживать такие поражения, – признался после матча главный тренер «Жемчужины» Леонид Гайдаржи.

– Нам нужна была победа. Мы ее добыли. Что касается игры, мы неплохо выглядели в первом тайме. Да, есть проблемы. Я их увидел в средней зоне. Немного тактически неграмотно располагались. Где-то много суеты. Очень тяжелое поле. Но я рад, что мы забили три мяча в первом тайме. Нам кровь из носу был нужен быстрый гол. Потому что команду, которая закрывается, очень сложно на таких полях вскрывать. Рад, что ребята справились, забили и решили исход поединка в первом тайме. Не очень убедительно провели второй тайм. В перерыве предупреждали – пять игроков нашей команды на грани дисквалификации. У них по три карточки. Где-то в подсознании просили их действовать аккуратно, что и сказалось на игре. Поэтому произвели замены. Некоторые игроки вышли не по позициям. Из-за этого во втором тайме весь рисунок у нас рухнул. Посмотрели некоторых игроков в деле , – рассказал главный тренер «Гелиоса» Сергей Сизихин.

11 ноября в городе Счастливое Киевской области «солнечные» в рамках 21-го тура сыграют с лидером – столичным «Арсеналом», который опережает харьковчан на девять очков.

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