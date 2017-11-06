Осужденные коротают время за шахматами 6 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

В минувшую субботу в Государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» состоялось занятие в шахматно-шашечном кружке.



Кружок функционирует в рамках реализации программы дифференцированного воспитательного влияния на осужденных «Физкультура и спорт», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Во время проведения занятий осужденные изучают партии по шахматам и шашкам лучших мировых гроссмейстеров, рассматривают интересные комбинации и играют тренировочные партии. Сейчас кружок посещают 23 осужденных, которые развивают в себе не только интеллектуальные способности, но и социальную активность и здоровые межличностные взаимоотношения.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что кружковая работа в колонии дает возможность осужденным раскрывать свои таланты, положительно влияет на морально-психологическую атмосферу в их среде и способствует процессу социальной адаптации после освобождения.