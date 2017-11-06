Харьковский «Металлист 1925» по-прежнему лидирует в группе 6 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В воскресенье харьковский «Металлист 1925» в матче 20-го тура чемпионата Украины во второй лиге переиграл в Новой Каховке местную «Энергию» 2:1.

Обе команды находятся в квартете лидеров, так что на поле была борьба двух достойных друг друга соперников. Счет открыли харьковчане уже на девятой минуте. Сергей Романов поборолся в штрафной хозяев и отдал хороший пас на Дениса Скотаренко, который отправил мяч в ворота Дмитрия Зелинского, – 0:1. С таким счетом завершился первый тайм, а после перерыва, на 59-й минуте, Сергей Молочко восстановил равновесие после подачи Дмитрия Шастала – 1:1. Однако равенство в счете снова продолжалось недолго. На 64-й минуте защитник «Металлиста 1925» Александр Жданов забил в ворота «Энергии» второй мяч, который, как оказалось, стал победным для харьковчан, – 1:2.



– Очень серьезно готовились к игре. «Энергия» не зря находится среди лидеров, причем не первый сезон. Команда демонстрирует хороший футбол, давно играет одним составом, с ней работает великолепный тренер – Олег Федорчук. Такой игры мы где-то и ожидали. В первом тайме немного изменили состав, сделали акцент на двух нападающих, так как знали, что соперник играет в три защитника. В какой-то степени это сработало. То, что соперник играет в силовой футбол, для нас секретом не было, мы к такой игре и готовились, – прокомментировал игру своей команды главный тренер «Металлиста 1925» Александр Иванов.



Набрав в 20 играх 50 очков, «Металлист 1925» по-прежнему лидирует в группе Б, опережая ближайшего преследователя – днепровский «Днепр-1» – на три очка.



12 ноября в 16.00 на родном стадионе «Металлист» харьковчане будут принимать в поединке 21-го тура команду МФК «Николаев-2», занимающую с 16 очками девятое место. Это будет заключительный домашний матч «Металлиста 1925» в нынешнем календарном году и предпоследний в осенней части первенства.