Оккупированный Луганск останется без воды 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Жители оккупированного Луганска уже сегодня, 6 ноября, останутся без водоснабжения, сообщает Луганское энергетическое объединение.

Отмечается, что произойдет обесточивание Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области и самого города.



Причиной этого стал долг водоканала, что по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 млн грн и неуклонно растет. Хотя с начала 2017 года власти террористической "ЛНР" начали частично оплачивать задолженность.



Так, только в октябре водоканал потребил электроэнергии на 9 млн 156 тыс. грн, а оплатил лишь 7 млн 805 тыс. грн. А в целом за 2017 год водоканал оплатил 45 млн 356,1 тысяч грн, тогда как потратил почти 78 млн.



Также отмечается, что вода на неконтролируемую территорию Луганской области поставлялась еще до создания летом 2015 года Попаснянского водоканала. Тогда еще работало предприятие "Лугансквода", которое было благополучно "ликвидировано" оккупантами вместе с его долгами.