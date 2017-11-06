Paradise Papers: что ответили юристы Петра Порошенко 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Авторы журналистского расследования, в котором президент Украины Петр Порошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов, необъективно подали позицию юрфирмы Avellum.