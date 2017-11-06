В Харьков съехались ведущие китайские инженеры 6 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В рамках сотрудничества Харьковский национальный университет радиоэлектроники посетила делегация из Китая.

6 ноября в ХНУРЭ прошла рабочая встреча с ведущими учеными, промышленниками и инженерами Китая в рамках действующих соглашений о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе вуза.



– У нас очень тесные контакты с КНР. Этим летом мы подписали два важных соглашения о научно-техническом сотрудничестве и обмене студентами и учеными, что стало очень хорошим началом для совместной и продуктивной работы. Также были достигнуты официальные договоренности с консалтинговой компанией, которая будет заниматься процессом внедрения наших научных разработок на рынок Китая. Поэтому сегодняшняя встреча – очередной шаг Харьковского национального университета радиоэлектроники на пути научных успехов Украины и Китая,–- отметил ректор ХНУРЭ, профессор Валерий Семенец.



В течение дня ученые ХНУРЭ ознакомят делегатов с некоторыми разработками университета и обсудят вопросы возможностей реализации совместных проектов, внедрение технологий и новых направлений в дальнейшей совместной работе.