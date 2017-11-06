Домашние любимцы могут оказаться на улице

Обязанностей у владельцев домашних животных станет больше

Беременеть разрешат только животным с родословной

Кошки, которые гуляют сами по себе, исчезнут

Хозяев собак и кошек обяжут убирать за любимцами

Купированные уши и хвосты будут считаться дефектом

Справка понадобится не собаке, а владельцу

Денег на стерилизацию у бабушки нет

— Здравствуйте, Марина. Вам звонит Жанна. Не кажется ли вам, что если законопроект будет принят, масса собак и кошек окажутся на улице, а количество желающих завести четвероногого резко сократится?

— Здравствуйте, Марина. Меня зовут Анна. Законопроект №7220 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, касающихся внедрения учета домашних и бездомных животных» вызвал немалый резонанс в обществе. Насколько кардинально изменится жизнь владельцев животных и их питомцев, если закон будет принят? Какие главные обязательства возлагает проект на нас, хозяев кошек и собак?— Если закон будет принят, обязательной станет регистрация животных и, по желанию владельца, животному будет вживлен чип. Обязательной станет стерилизация домашних питомцев. Повысится ответственность при выгуле животного: владелец обязан будет убирать за своим питомцем.— А сколько заплатит владелец домашнего животного за регистрацию?— Регистрационный сбор, согласно проекту, составит 180 гривен. За чипирование нужно будет заплатить отдельно — от 100 гривен.— А что дает чипирование?— Если животное потеряется, чип позволит идентифицировать животное, в частности определить его принадлежность определенному владельцу, данные о котором будут внесены в чип. Но, на мой взгляд, эти нормы прописаны неточно: они не будут действовать в том виде, в котором представлены, поскольку в них не учтены реалии и не указаны конкретные механизмы выполнения. Так, из законопроекта неясно, кто будет проводить регистрацию и чипировать животных. Не учтены и другие нюансы. Например, указано, что владелец должен зарегистрировать животное в течение пяти дней с момента приобретения или на протяжении двух месяцев после его рождения. Я являюсь зоозащитником и волонтером, который спасает животных. Через нашу организацию за месяц в среднем проходят от 50 до 100 котиков и собачек. Как волонтер я нахожу на улицах и спасаю 10-20 животных в месяц. По законопроекту, я буду обязана зарегистрировать всех в пятидневный срок. Зачем мне их регистрировать, если я буду их пристраивать – искать нового хозяина? Ему придется перерегистрировать животное? Кроме того, я должна буду заплатить за регистрацию каждого найденного животного по 180 грн, хотя по логике регистрировать их должен хозяин, который забирает животное. Что касается чипирования, то авторы законопроекта уверены, что это позволит определить нерадивого владельца, который выбросил на улицу ненужное животное. На самом деле идентифицировать по чипу котят и щенков бабы Маши, которая выбрасывает их на улицу, будет нереально: она не станет их чипировать – просто выбросит.— Здравствуйте, Марина. Меня зовут Кира. Слышала, что разведение дворняжек запретят, непородистых собак нужно будет стерилизовать. Неужели это правда? Мне, например, жалко мою собаку Пульку. Она хоть и беспородная, но щенки у нее красивые, и люди их разбирают. И еще вопрос. Какой штраф грозит владельцу, если дворняжка все-таки родит щенков?— Это хорошо, что щенков вашей собачки забирают, но так происходит далеко не у всех. Бывает, котят и щенков складывают в коробку и просто оставляют на рынке или на улице. Так малыши пополняют ряды беспризорных животных, дают, в свою очередь, потомство и тем самым увеличивают массу бездомных собак и кошек. К тому же стоит учесть, что на улицах много беспризорных животных, приюты и особенно миниприюты переполнены. Эти животные могли бы найти хозяев, заняв место щенков вашей собачки. Стерилизация необходима, но людей надо не заставлять, а убеждать в ее правильности. Например, сделать стерилизацию льготной, проводить разъяснительную работу о ее плюсах. Во-первых, стерилизация положительно сказывается на самочувствии животного: оно будет меньше болеть. Во-вторых, не будет нежелательного потомства, и у хозяев отпадет проблема, куда пристроить котят или щенков. Другое дело, что платить за обязательную стерилизацию, предусмотренную в законопроекте, будет владелец животного. Экономическая ситуация такова, что не все могут себе позволить стерилизовать кошку за 500-700 грн или собаку за 1500 грн. Стерилизация станет непосильной в первую очередь для малообеспеченных семей, пенсионеров, инвалидов, опекунов животных, которые живут на такие же, как у всех, зарплаты, но тратят собственные деньги на найденных на улице собак и кошек. Кроме того, еще одна проблема – отсутствие центров стерилизации. Если в Харькове много ветеринарных клиник, куда можно обратиться, то во многих поселках и селах ветеринарных пунктов нет, и стерилизовать животных там негде.— Добрый день, Марина. Вам звонит Анастасия. Меня интересует, а за чьи деньги будут стерилизовать армию бездомных животных?— Бездомных животных законодатели предполагают стерилизовать за средства местных бюджетов, и это правильно. Нужно предупреждать появление ненужного потомства, и тогда проблема с бездомными животными будет решена.— Здравствуйте, Марина. Меня зовут Ольга. Подскажите, если закон будет принят, обязан ли будет хозяин кота надевать на него ошейник?— В Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения» прописано, что собака не имеет права пребывать на улице без ошейника, поводка и намордника. Но даже если собака в ошейнике и наморднике, но находится на улице без владельца, она подлежит отлову. Законопроект 7220 вносит эти нормы и для котов. Вне дома коты должны будут находиться в ошейнике, на поводке и обязательно в сопровождении владельца. Если кот будет замечен на улице без сопровождения хозяина, он тоже подлежит отлову.— А если собаку или кошку заберет служба отлова, их же потом можно будет вернуть?+юсь. Сейчас в Харькове отловом бездомных животных занимается КП «Центр обращения с животными». Через семь дней животных подвергают эвтаназии, хотя это и незаконно: законом предусмотрен двухмесячный срок, в течение которого владелец имеет право заявить о своем праве собственности на животное. Только по истечении этого срока лицо или предприятие, которое нашло животное, приобретает право собственности на него и может им распоряжаться.— Марина, добрый день. Вам звонит Анастасия. Говорят, если законопроект будет принят, полиция будет устраивать облавы и проверять «незаконные» беременности собак и кошек. А как и кто проверит, стерилизована ли моя собака? Нас с ней будет останавливать на улице полиция?— Чтобы отличить толстенькую собачку от беременной, полицейские должны будут иметь аппарат УЗИ. На самом деле механизм контроля в законопроекте не прописан.— А какой штраф ждет владельца дворняжки, если обнаружится, что собачка не стерилизована или что она родила щенков?— За содержание нестерилизованного домашнего животного владелец, в первый раз замеченный в таком нарушении, должен будет заплатить штраф в размере 3400 грн, при повторном нарушении — 20 400 грн. За незаконное разведение владелец на первый раз должен будет заплатить штраф в размере 5 100 грн, за повторное нарушение на протяжении года — 20 400 грн. При этом из законопроекта неясно, как будут штрафовать такого владельца: только за то, что животное привело потомство, или еще и за то, что собака или кошка не стерилизованы?— Марина, здравствуйте. Меня зовут Арина. Скажите, пожалуйста, сколько заплатит владелец собаки или кошки, если на прогулке не уберет за питомцем? Не кажется ли вам, что штрафы вряд ли кто-то будет платить?— Размер штрафа составит, согласно законопроекту, от 850 до 1700 грн. Штрафы людей дисциплинируют. Но, с другой стороны, кто будет составлять протоколы и контролировать владельцев? В законопроекте предусмотрено, что за такое правонарушение полиция должна составлять протокол. Но полиция не успевает вовремя приехать на срочный выезд, уголовные преступления некому расследовать. Не думаю, что представители полиции будут патрулировать места выгула животных и подстерегать, когда животное оставит после себя экскременты, чтобы проследить, как поведет себя хозяин. И такой еще момент: представим, что полицейский нашел животное без хозяина. Куда он его повезет? В законопроекте не прописано, где именно должно находиться оборудование для считывания чипов: в специальном коммунальном предприятии? Предположим, в городах можно создать такие предприятия, а вот в селах – проблематично. В законопроекте говорится, что отловом четвероногих будут заниматься коммунальные службы и направлять их в приюты. На самом деле направлять животных некуда. В Украине единицы приютов, и они переполнены. Это означает, что после отлова коммунальные службы будут просто уничтожать собак и кошек. Несмотря на то что эвтаназия законом не предусмотрена, другого выхода не будет: выпускать животных снова на улицу будет запрещено законом. Таким образом, получается, что законопроект направлен на массовое уничтожение даже домашних животных.— А не предусмотрено ли в законопроекте участие государства в создании приютов? Или об этом речь вообще не идет?— В пояснительной записке к законопроекту написано, что государственное финансирование для принятия этого проекта не требуется. По мнению депутатов, приюты должны создавать органы местного самоуправления. Судя по отзывам тех, кто ознакомился с законопроектом, ужасают штрафы до 20 тысяч гривен, но могу успокоить абсолютно всех: в документе не прописано, кто будет взимать штрафы. Нет органа, который будет рассматривать составленные протоколы и накладывать штрафы.— То есть если эти изменения к закону будут приняты, многие проблемы, в том числе и собачьи экскременты на улицах города, так и останутся нерешенными?— Да. Депутаты прописали нормы, а как их выполнять, не указали.— Добрый день, Марина. Вам звонит Анастасия. Меня интересует, появились ли в проекте статьи, защищающие животных от жестокости?— В законопроекте есть важный момент – неверное определение жестокого обращения с животными. Это – основа зоозащиты. По законопроекту 7220, жестокое обращение с животными – это деяния, которые повлекли за собой стресс, боль, страдания животного, привели к травмам, увечьям или гибели, кроме другой законной деятельности. То есть, следуя этому определению, если стресс или травмы были нанесены в цирке во время дрессировки животных, подобные действия не будут считаться жестоким обращением с животными. Такое определение недопустимо.— Добрый день, Марина. Меня зовут Олег. В законопроекте содержится запрет на обрезание ушей и купирование хвостов. Допускаются ли экстерьером породных собак – например доберманов или ротвейлеров — хвосты и уши натуральной длины? Мне кажется, доберман с длинным хвостом – это пародия.— Обратимся к европейскому опыту. В Европе уже давно запрещено представлять на выставках животных с купированными ушами и хвостами. Подрезанные уши и хвосты считаются дефектом. Любое вмешательство в организм животного без медико-ветеринарных показаний запрещено.— Здравствуйте, Марина. Вам звонит Валерия. Законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру. Насколько, на ваш взгляд, это актуально? И какой специалист будет оценивать психическое здоровье псин?— Эту новость распространили в интернете. На самом деле в законопроекте сказано, что при регистрации собаки, которая принадлежит к потенциально опасным породам, ее владелец обязан предоставить медицинскую справку о прохождении обязательного психиатрического осмотра. К сожалению, в законопроекте не указали, что не собака, а именно владелец должен пройти обследование у психиатра, поэтому и возникла путаница. В законопроекте написано, что предоставлять нужно не ветеринарную, а медицинскую справку. Не знаю, действительно ли необходима владельцам справка от психиатров, но с другими требованиями депутатов я согласна: хозяин собаки, относящейся к потенциально опасной породе, должен пройти курс специального обучения у кинолога, научиться правильно обращаться с таким животным.— Да, к сожалению, от животных будут избавляться. Например, сельская бабушка держит у себя во дворе двух собачек и четырех кошек, ей придется заплатить из своей пенсии огромную для нее сумму – по 180 грн регистрационного сбора за каждого животного. Кроме того, она обязана оплатить стерилизацию животных. Денег на стерилизацию у бабушки нет, но приходит участковый и просит показать справку о стерилизации. Чтобы участковый не составлял протокол, бабушка положит ему в карман 200 гривен. А другая бабушка не захочет платить и просто выставит животных за калитку.— Какие, по вашему мнению, дополнения к закону справедливы, а какие чрезмерны и невыполнимы?— В этом законопроекте практически все невыполнимо.