Украинцев подвела дисциплина 6 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В матче второго тура чемпионата Европы в дивизионе Conference 1 North национальная сборная Украины уступила в Паневежисе команде Литвы – 12:22 (0:19).

Первый тайм безоговорочно выиграли хозяева. У подопечных харьковского тренера Валерия Кочанова в эти сорок минут не было ни одной возможности набрать очки, а литовские регбисты превосходили украинцев в скорости и умело пользовались ошибками соперника. Подвела украинцев дисциплина.



В первом тайме хозяева заработали пять штрафных, из которых Донатас Вилимавичус забил четыре (на 3-й, 11-й, 30-й и 39-й минутах). Он также был точен, выполняя реализацию попытки Марчисаускаса, сделанной на 24-й минуте. Так к перерыву литовцы уже вели – 19:0, и лишь во второй половине сборная Украины перехватила инициативу и уже в дебюте второго тайма, на 42-й минуте, попыткой представителя харьковского «Олимпа» Сергея Гарькавого, реализованной Вадимом Сиваком, сократила разрыв – 19:7. Появилась надежда на спасение, но постоянные ошибки в атаке не позволили даже сравнять счет. На 66-й минуте Вилимавичус забил еще один штрафной – 22:7, и попытка Александра Шепилова на последней 80-й минуте стала не более чем «попыткой престижа». 22:12 – победила сборная Литвы.



Литовцы набрали в двух матчах девять очков (неделей ранее они в гостях переиграли своих соседей – сборную Латвии – 33:19) и стали единоличными лидерами дивизиона. Сборная Украины с пятью очками занимает второе место. Далее расположились сборные Латвии, Швеции (у них – по 4 очка) и Венгрии (2). Чемпионат продолжится будущей весной. Сборная Украины 28 апреля примет у себя команду Венгрии, а 5 мая сыграет в гостях со сборной Латвии.