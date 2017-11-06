Куда обращаться, если не пересчитали пенсию 6 ноября 2017 г. источник 0 0

Многие украинские пенсионеры, имеющие ученые степени или статус госслужащих, жалуются на то, что им не пересчитали пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба вице-пресьер-министра Павла Розенко, который дал свои рекомендации по поводу того, куда стоит обращаться гражданам с подобными вопросами.



Министр отметил, что на данный момент часто более выгодно получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам.



«Таким людям следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и просчитать целесообразность перехода со специальной пенсии на обычную пенсию. Обычная пенсия сейчас может быть значительно выше, чем прежняя научная пенсия или пенсия государственного служащего», - рассказал вице-премьер.



Розенко заявил, что направил в Пенсионный фонд соответствующее поручение, и все необходимые перерасчеты «будут осуществлены в присутствии человека и очень быстро».



«Мы выберем и лучшее время для перерасчета пенсии, и лучший способ», - пообещал министр.