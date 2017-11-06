Советы от ВХ

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Куда обращаться, если не пересчитали пенсию

Куда обращаться, если не пересчитали пенсию
Многие украинские пенсионеры, имеющие ученые степени или статус госслужащих, жалуются на то, что им не пересчитали пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба вице-пресьер-министра Павла Розенко, который дал свои рекомендации по поводу того, куда стоит обращаться гражданам с подобными вопросами.

Министр отметил, что на данный момент часто более выгодно получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам.

«Таким людям следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и просчитать целесообразность перехода со специальной пенсии на обычную пенсию. Обычная пенсия сейчас может быть значительно выше, чем прежняя научная пенсия или пенсия государственного служащего», - рассказал вице-премьер.

Розенко заявил, что направил в Пенсионный фонд соответствующее поручение, и все необходимые перерасчеты «будут осуществлены в присутствии человека и очень быстро».

«Мы выберем и лучшее время для перерасчета пенсии, и лучший способ», - пообещал министр.

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