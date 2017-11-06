Харьков выставлен на Travel Market в Лондоне 6 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская делегация впервые принимает участие во Всемирной туристской бирже World Travel Market-2017, которая проходит с 6 по 9 ноября в Лондоне (Великобритания).