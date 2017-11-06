Харьков выставлен на Travel Market в Лондоне

Туристический потенциал Харькова представлен на общенациональном украинском стенде вместе с другими городами и регионами Украины, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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Участие во Всемирной туристской бирже WTM-2017 дает возможность представить туристический потенциал Харькова на международном уровне, привлечь иностранных туристов и потенциальных организаторов мероприятий, наладить новые деловые контакты и больше узнать о новых направлениях туризма.
Кроме того, участие Харькова в подобных мероприятиях имеет позитивное влияние на имидж города, повышает узнаваемость бренда Харькова, положительно влияет на развитие сотрудничества в различных сферах, поскольку представленный на выставке стенд – это, прежде всего, демонстрация успешности развития города.
Справка
World Travel Market – трехдневное мероприятие индустрии путешествий, которое с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире, ориентированных исключительно на профессиональную публику, проходит в одном из самых современных выставочных центров Лондона – ExCel.