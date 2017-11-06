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Харьковские школьники победили предметно

Харьковские школьники победили предметно
Школьники из Харькова стали победителями и призерами ряда всеукраинских турниров по различным предметам.
Как сообщили в Департаменте образования горсовета, с 29 октября по 3 ноября в Тернополе проходил финальный этап Всеукраинского турнира юных химиков. В нем приняли участие 18 команд из девяти областей Украины. Харьков на турнире представляли пять команд.

По результатам финала первое место заняла команда Харьковской гимназии №47, второе – сборная Немышлянского района (Харьковская гимназия №14 и Харьковская общеобразовательная школа №49) и команда учеников Харьковского лицея №89 и Харьковского физико-математического лицея №27, на третьем месте – ученики Харьковского лицея №149.

Также харьковские школьники стали победителями в личном первенстве: первое место заняли ученик 11 класса ХООШ №49 Арсений Снежко и ученицы 11 класса Харьковской гимназии №47 Марина Мазур и Ольга Ващенко.

Финальный этап Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко прошел с 29 октября по 3 ноября в Виннице. В этом году в нем приняли участие 100 учеников из разных регионов Украины. Из 20 команд две представляли Харьков: команда «Харьков-27» (Харьковский физико-математический лицей № 27) и команда «Харьков-45» (Харьковский УВК №45 «Академическая гимназия»).

Юные математики Харькова продемонстрировали опыт коллективной работы, умение вести дискуссию, быстро сориентироваться и предоставить достойный ответ противнику.

В финальной игре команда «Харьков-27» набрала наибольшее количество баллов, за что получила диплом I степени и Переходное отличие абсолютного победителя Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко. Команда «Харьков-45» получила диплом I степени.

С 31 октября по 4 ноября в Полтаве прошел финальный этап Всеукраинского турнира юных правоведов, в котором приняли участие 25 команд из разных областей Украины. Харьков представляли восемь команд. Во время интеллектуальных боев ученики продемонстрировали высокий уровень знаний, умение решать сложные проблемные задачи, представлять решения в убедительной форме и защищать их в научной дискуссии.

По результатам турнира победителями стали пять харьковских команд. Дипломом I степени была награждена сборная команда города Харькова «Слобожане» в составе учащихся гимназий №14 и 144 и частного УВК «Вересень».

Сборная команда Харькова (Харьковский УВК №45 «Академическая гимназия», Харьковская гимназия №47) и команда Харьковской гимназии  №152 «Новое поколение» заняли вторые места. Дипломы III степени получили команды Основянского района (Харьковская гимназия №12, ХООШ №120, 35, 53) и сборная команда «ЮНИСЕФ» («Вересень», ХООШ №49, Харьковский лицей №89, Харьковская специализированная школа №85, Харьковская гимназия №163).

С 29 октября по 2 ноября Всеукраинский турнир юных экономистов прошел в Ивано-Франковске. Для участия в финальном этапе в Прикарпатье приехали 22 команды из 11 областей Украины. Харьков представляли шесть команд, пять из которых стали призерами финального этапа.

Так, второе место заняла команда Шевченковского района Optimum (Харьковский УВК № 45 «Академическая гимназия»).

Третье место завоевали сборная команда Московского района «Бизнес – сила» (Харьковская гимназия №43, Харьковский лицей №141); команда Слободского района «Золотой запас» (Харьковская гимназия №46 имени М. В. Ломоносова); команда Слободского района «Экономикс» (Харьковский технический лицей №173); сборная команда Киевского района «Перспектива» (Харьковская специализированная школа №17, Харьковская гимназия №55, ХООШ №5).

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