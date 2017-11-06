В Харьковской области СБУ задержала боевика НВФ «Триумф» 6 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Правоохранители задержали боевика террористической организации «ЛНР» в Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, 27-летний житель Харькова с ноября 2014 года до мая 2015 находился в рядах незаконного вооруженного формирования Триумф и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Луганской области.



Сотрудники СБУ, полиции и Госпогранслужбы задержали мужчину при попытке пересечения государственной границы вне пункта пропуска.



Боевик прибыл в Харьков, чтобы навестить своих родственников, и рассчитывал вернуться в Россию.



Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса – создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Известно, что в оккупированной Макеевке боевик насмерть сбил двух человек.