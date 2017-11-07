В Харьков может нагрянуть абсолютно новый штамм гриппа

Не поздно ли привиться от инфекции и есть ли в Украине эффективная вакцина, выяснял «Вечерний Харьков»
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Появились сообщения о росте заболеваемости гриппом в Украине, при этом отмечается: вакцинироваться поздно – грипп уже начался. Заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования и заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрей Волянский полностью опровергает подобные заявления.
— Во всем мире сезон гриппа начинается с 40-й недели года – вне зависимости от количества заболевших, в Северном полушарии отсчет сезона начинается с этой недели. И с этого момента еженедельно начинают собираться отчеты. В прошлый понедельник (30 октября. – Прим. ред.) началась 44-я неделя сезона. Но пока никакой активности гриппа на сегодняшний день в Европе не наблюдается. Соответственно, нет его и в Украине, — отмечает он. — Те случаи заболеваний, рост которых отмечается, — это не грипп, это ежегодный абсолютно обязательный рост заболеваемости, связанный с холодной погодой и зимним периодом.
Поэтому, как уверяет Андрей Волянский, вакцинироваться от гриппа еще не поздно. И настоятельно рекомендует это сделать.
— В первую очередь вакцинация рекомендована людям, которые находятся в группах риска, говорит он. – Например, в группу эпидемического риска попадают те, кто общается с детьми – учителя, преподаватели, воспитатели. Есть группы медицинского риска – это люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные или планирующие беременность на время сезона гриппа. Безусловно, желательна вакцинация пожилым и детям. Но и для взрослых здоровых трудоспособных людей вакцинация тоже рекомендована. Потому что грипп – это не просто ОРВИ, это тяжелое вирусное заболевание, которое на две недели выбивает человека из колеи и часто осложняется пневмонией.
Для Украины тема гриппа – очень больная. В пандемический сезон в стране умерли более тысячи человек.
— За январь-февраль более 300 человек погибли от все того же калифорнийского пандемического штамма, — говорит заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования и заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрей Волянский. — В Европе народ давным-давно перестал быть к нему чувствительным, потому что все население либо привито, либо переболело. В Украине же эта проблема остается на сегодняшний день именно по той причине, что люди не привиты. ВОЗ и в этом сезоне, и в следующем оставляет в вакцинах позицию – этот пандемический штамм. У него изменилось название – теперь не «Калифорния», а «Мичиган», — но это практически один и тот же штамм. То есть в вакцины по-прежнему включается пандемический штамм, потому что его актуальность в мире еще высока.
Второй штамм, который собирается посетить Украину, – разновидность гриппа Н1N2 – «Гонконг». Но и с ним вакцина с легкостью справится.
— Четвертый сезон подряд он входит в вакцинную композицию, — отмечает Андрей Волянский.
Не грозит ли украинцам гонкогская эпидемия?
По словам эксперта, не исключено в Украину нагрянет абсолютно новый штамм гриппа – Н3N2, вызвавший летом этого года небывалую эпидемию в Азии. Спасет ли от него вакцинация?
— Именно в Гонкоге разразилась страшная эпидемия, вызванная новым штаммом гриппа, с большим количеством летальных исходов. То есть уже этим летом было несовпадение вакцинного штамма и того, который циркулировал в Азии. Возможно ожидать, что этот новый штамм придет и в Европу, и в Украину. И вот именно он уже будет в будущей вакцине, но в нынешней его нет. Однако это вовсе не означает, что вакцины, которые применяются сейчас, не способны защитить от этого штамма, – отмечает Андрей Волянский. — Для создания вакцин применяют разные технологии. Те препараты, которые в этом году будут применяться в Украине, относятся к так называемым сплит-вакцинам. Это вакцины, в которых имеют место и внешние изменчивые белки, и внутренние консервативные. То есть при несовпадении штаммов — вакцина все равно защищает, хотя и в меньшей степени.
Украина закупила единственную вакцину
Вместе с тем Андрей Волянский отмечает, что вакцинация против гриппа в этом сезоне по организационным причинам стартовала позже.
— В частности потому, что «Ваксигрипп» (Франция) выпустили из-под контроля всего лишь несколько дней назад. При этом корейская вакцина уже закончилась, а голландской и американской («Инфлювак») в этом году вообще в Украине не будет, — поясняет он. — Поэтому теперь практически вся вакцинация будет осуществляться вакциной «Ваксигрипп» производства Франции. Это сплит-вакцины, которые защищают даже при несовпадении штаммов. Поэтому я рекомендую проводить вакцинацию «Ваксигрипом» – французской сплит-вакциной, с которой мы работаем уже 18-й сезон. Она подходит всем категориям населения (включая детей с шестимесячного возраста и беременных на любом сроке.
Что касается нарушения температурного режима при перемещении «Ваксигрипа» (при разгрузке сто тысяч доз подверглись нагреванию до +10 градусов) – это тоже оказалось не так страшно. Иммунолог утверждает: в документации изготовителя указано, что месячное хранение при +25 не снижает иммуногенность вакцины.
Сегодня харьковчане могут привиться в частных клиниках (одна доза стоит 400 гривен) или купить вакцину в аптеке (стоимость дозы около 200 гривен).
Андрей Волянский еще раз отметил, что в Украине все еще остается очень большое количество людей, которые не получили защиты от пандемического штамма. Поэтому вакцинация важна особенно для тех людей, которые ранее не вакцинировались.
Нет вакцин – пиши в Минздрав
Что касается защиты от других инфекций, то в Минздраве считают, что повышение уровня охвата иммунизацией в Украине является вопросом национальной безопасности, и призывают украинцев сообщать об отсутствии вакцин на местах.
«Напоминаем, что прививка – это единственный эффективный способ защитить вашего ребенка от инфекционных заболеваний. Особенно сейчас, когда в Украине регистрируются такие опасные заболевания, как корь, коклюш или столбняк), — говорится на сайте ведомства. — Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет – обращайтесь в органы управления на местах
».
Также в Минздраве призвали регионы ответственно отнестись к расчету потребностей вакцин, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и своевременно обращаться в МОЗ Украины, если необходимых вакцин нет.
— Об отсутствии вакцин просим сообщать и родителей – по нашей форме
, — предлагают в Минздраве.
При этом в ведомстве уверяют, что на данный момент в регионах Украины имеются все вакцины, кроме инъекционной для профилактики полиомиелита, которая закончилась в пяти регионах из-за неправильно оформленный ими запрос на закупку этих вакцин.
— Мы дозаказали эти вакцины. С учетом длительного цикла производства (18-24 месяца), а также дефицита на мировом рынке их появление может занять некоторое время. Но ЮНИСЕФ поставил закупку этой вакцины для Украины – в приоритет, — уверяют в МОЗ. — На сегодняшний день ЮНИСЕФ поставил в Украину 97% вакцин, закупленных за средства госбюджета 2016 года. И продолжает закупать безопасные и качественные вакцины за средства бюджета-2017.
Так каково же качество вакцин?
Между тем Андрей Волянский с заявлениями Минздрава не согласен. По его словам, в Украине крайне низкий охват вакцинацией, и немалую роль в этой ситуации играет само же министерство.
— Причин тому несколько,— говорит он. – Это и отсутствие закупок в течение 2015 года и половины 2016-го, и то, что закупаемые вакцины в основном индийского производства, и население не хочет ими вакцинироваться в виду их низкого качества. Сказывается, безусловно, и мощная антивакцинальная пропаганда. А наши официальные органы –Минздрав делает все, чтобы люди еще больше избегали вакцинации.
По словам иммунолога, в холодильниках поликлиник и на складах «Укрвакцины» находится огромное количество остатков вакцин, уже поступивших в нашу страну.
— Так, по данным на 1 октября вакцина АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) индийского производства (это вакцина для грудных детей) – в остатках два миллиона! Еще полтора мы получим в этом году. Это безумное количество, потому что в среднем в Украине после начала военных действий появляется на свет около 400 тысяч новорожденных ежегодно. То есть нужно 1,2–1,6 млн доз вакцин. У нас ее в конце года будет около трех миллионов. И люди не спешат ею прививаться, зная ее действие, — объясняет Андрей Волянский. – А «Пентаксин» – французская вакцина АКДС – наша страна закупать перестала, и ее нет.
Аналогичная ситуация и с вакциной для взрослых — АДСМ (Индия).
— Ее на складах около пяти миллионов доз и еще три миллиона придет до конца года. То есть восемь миллионов доз. Для 30 миллионов, если считать подростков и взрослых, это, конечно, абсолютно нереальное количество, — отмечает иммунолог. — И вы не спешите идти в поликлинику вакцинироваться, хотя раз в десять лет это нужно делать, чтобы защитить себя от дифтерии и столбняка. И остальные 40 миллионов тоже не побегут становиться в очередь на вакцинацию.
И здесь скрыта потенциальная угроза, предупреждает специалист. Поскольку в Украине огромное количество непривитых – ведь на протяжении 20 лет вся страна не прививается против дифтерии и столбняка. И если придет, например, новый агрессивный штамм дифтерии, как это случилось в начале 1990-х — будут болеть сотни тысяч людей – и взрослые, и дети.
— В этом году уже было 13 случаев столбняка, — продолжает Андрей Волянский. — И в большинстве пострадали дети, получившие какие-то раны и порезы. Практически все оказались в реанимационных отделениях.
Что с вакциной против полиомиелита?
Вакцинация против полиомиелита в Украине и вовсе заблокирована, считает иммунолог.
— Предусмотрено два вида полиомелитной вакцины – живая и неживая. Украинский календарь прививок предполагает, что первые две дозы вакцинации против полиомиелита – это обязательно неживая вакцина, вакцина в уколе. И только потом можно закапывать живую — в каплях. И вот этой неживой вакцины, которая обязательна для первых двух введений, в Украине практически нет. Потому что ЮНИСЕФ ее не закупает, — говорит Андрей Волянский. — А разница между живой и неживой вакциной от полиомиелита – в цене. Условно говоря, живая вакцина стоит около 20 центов, а неживая – два евро, то есть в десять раз дороже. То есть получается, что на сегодняшний день вакцинация полиомиелита заблокирована. Хотя количество живой вакцины в каплях нормального качества бельгийского производства в стране огромное.
Абсолютно парадоксальная ситуация и с вакциной БЦЖ, которая колется детям на первом году жизни.
— Во многих роддомах Харькова этой вакцины не было, хотя в остатках ее два с лишним миллиона доз, — говорит Андрей Волянский. — То есть опять-таки безумное количество – это на шесть лет работы. Я не представляю, как препараты могут быть использованы по истечении срока годности.
Вакцины КПК (от кори, паротита, краснухи) – около миллиона доз в остатках. А вот вакцина от бешенства в дефиците.
— Как вы слышали, было несколько резонансных ситуаций, в том числе в октябре, когда животное укусило известного певца и, благодаря ему, тема оказалась на слуху. И тогда же и.о. министра здравоохранения заявила, что вакцины достаточно. Но это неправда! — говорит Андрей Волянский. — В Украине в остатках на 1 октября этой вакцины было около 20 тысяч. А та, которая планировалась закупаться в нынешнем году, – до сих пор не закуплена.