Здоровье

  • 152
    •  / 

В Харьков может нагрянуть абсолютно новый штамм гриппа

В Харьков может нагрянуть абсолютно новый штамм гриппа
В Харьков может нагрянуть абсолютно новый штамм гриппа На Украину надвигается смертельно опасный грипп «Мичиган». По прогнозам специалистов, он нагрянет уже в декабре.
Не поздно ли привиться от инфекции и есть ли в Украине эффективная вакцина, выяснял «Вечерний Харьков».

Появились сообщения о росте заболеваемости гриппом в Украине, при этом отмечается: вакцинироваться поздно – грипп уже начался. Заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования и заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрей Волянский полностью опровергает подобные заявления.

— Во всем мире сезон гриппа начинается с 40-й недели года – вне зависимости от количества заболевших, в Северном полушарии отсчет сезона начинается с этой недели. И с этого момента еженедельно начинают собираться отчеты. В прошлый понедельник (30 октября. – Прим. ред.) началась 44-я неделя сезона. Но пока никакой активности гриппа на сегодняшний день в Европе не наблюдается. Соответственно, нет его и в Украине, — отмечает он. — Те случаи заболеваний, рост которых отмечается, — это не грипп, это ежегодный абсолютно обязательный рост заболеваемости, связанный с холодной погодой и зимним периодом.

Поэтому, как уверяет Андрей Волянский, вакцинироваться от гриппа еще не поздно. И настоятельно рекомендует это сделать.

— В первую очередь вакцинация рекомендована людям, которые находятся в группах риска, говорит он. – Например, в группу эпидемического риска попадают те, кто общается с детьми – учителя, преподаватели, воспитатели. Есть группы медицинского риска – это люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные или планирующие беременность на время сезона гриппа. Безусловно, желательна вакцинация пожилым и детям. Но и для взрослых здоровых трудоспособных людей вакцинация тоже рекомендована. Потому что грипп – это не просто ОРВИ, это тяжелое вирусное заболевание, которое на две недели выбивает человека из колеи и часто осложняется пневмонией.

Для Украины тема гриппа – очень больная. В пандемический сезон в стране умерли более тысячи человек.

— За январь-февраль более 300 человек погибли от все того же калифорнийского пандемического штамма, — говорит заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования и заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрей Волянский. — В Европе народ давным-давно перестал быть к нему чувствительным, потому что все население либо привито, либо переболело. В Украине же эта проблема остается на сегодняшний день именно по той причине, что люди не привиты. ВОЗ и в этом сезоне, и в следующем оставляет в вакцинах позицию – этот пандемический штамм. У него изменилось название – теперь не «Калифорния», а «Мичиган», — но это практически один и тот же штамм. То есть в вакцины по-прежнему включается пандемический штамм, потому что его актуальность в мире еще высока.

Второй штамм, который собирается посетить Украину, – разновидность гриппа Н1N2 – «Гонконг». Но и с ним вакцина с легкостью справится.

— Четвертый сезон подряд он входит в вакцинную композицию, — отмечает Андрей Волянский.

Не грозит ли украинцам гонкогская эпидемия?


По словам эксперта, не исключено в Украину нагрянет абсолютно новый штамм гриппа – Н3N2, вызвавший летом этого года небывалую эпидемию в Азии. Спасет ли от него вакцинация?

— Именно в Гонкоге разразилась страшная эпидемия, вызванная новым штаммом гриппа, с большим количеством летальных исходов. То есть уже этим летом было несовпадение вакцинного штамма и того, который циркулировал в Азии. Возможно ожидать, что этот новый штамм придет и в Европу, и в Украину. И вот именно он уже будет в будущей вакцине, но в нынешней его нет. Однако это вовсе не означает, что вакцины, которые применяются сейчас, не способны защитить от этого штамма, – отмечает Андрей Волянский. — Для создания вакцин применяют разные технологии. Те препараты, которые в этом году будут применяться в Украине, относятся к так называемым сплит-вакцинам. Это вакцины, в которых имеют место и внешние изменчивые белки, и внутренние консервативные. То есть при несовпадении штаммов — вакцина все равно защищает, хотя и в меньшей степени.

Украина закупила единственную вакцину


Вместе с тем Андрей Волянский отмечает, что вакцинация против гриппа в этом сезоне по организационным причинам стартовала позже.

— В частности потому, что «Ваксигрипп» (Франция) выпустили из-под контроля всего лишь несколько дней назад. При этом корейская вакцина уже закончилась, а голландской и американской («Инфлювак») в этом году вообще в Украине не будет, — поясняет он. — Поэтому теперь практически вся вакцинация будет осуществляться вакциной «Ваксигрипп» производства Франции. Это сплит-вакцины, которые защищают даже при несовпадении штаммов. Поэтому я рекомендую проводить вакцинацию «Ваксигрипом» – французской сплит-вакциной, с которой мы работаем уже 18-й сезон. Она подходит всем категориям населения (включая детей с шестимесячного возраста и беременных на любом сроке.

Что касается нарушения температурного режима при перемещении «Ваксигрипа» (при разгрузке сто тысяч доз подверглись нагреванию до +10 градусов) – это тоже оказалось не так страшно. Иммунолог утверждает: в документации изготовителя указано, что месячное хранение при +25 не снижает иммуногенность вакцины.

Сегодня харьковчане могут привиться в частных клиниках (одна доза стоит 400 гривен) или купить вакцину в аптеке (стоимость дозы около 200 гривен).

Андрей Волянский еще раз отметил, что в Украине все еще остается очень большое количество людей, которые не получили защиты от пандемического штамма. Поэтому вакцинация важна особенно для тех людей, которые ранее не вакцинировались.

Нет вакцин – пиши в Минздрав


Что касается защиты от других инфекций, то в Минздраве считают, что повышение уровня охвата иммунизацией в Украине является вопросом национальной безопасности, и призывают украинцев сообщать об отсутствии вакцин на местах.

«Напоминаем, что прививка – это единственный эффективный способ защитить вашего ребенка от инфекционных заболеваний. Особенно сейчас, когда в Украине регистрируются такие опасные заболевания, как корь, коклюш или столбняк), — говорится на сайте ведомства. — Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет – обращайтесь в органы управления на местах».

Также в Минздраве призвали регионы ответственно отнестись к расчету потребностей вакцин, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и своевременно обращаться в МОЗ Украины, если необходимых вакцин нет.

— Об отсутствии вакцин просим сообщать и родителей – по нашей форме, — предлагают в Минздраве.

При этом в ведомстве уверяют, что на данный момент в регионах Украины имеются все вакцины, кроме инъекционной для профилактики полиомиелита, которая закончилась в пяти регионах из-за неправильно оформленный ими запрос на закупку этих вакцин.

— Мы дозаказали эти вакцины. С учетом длительного цикла производства (18-24 месяца), а также дефицита на мировом рынке их появление может занять некоторое время. Но ЮНИСЕФ поставил закупку этой вакцины для Украины – в приоритет, — уверяют в МОЗ. — На сегодняшний день ЮНИСЕФ поставил в Украину 97% вакцин, закупленных за средства госбюджета 2016 года. И продолжает закупать безопасные и качественные вакцины за средства бюджета-2017.

Так каково же качество вакцин?


Между тем Андрей Волянский с заявлениями Минздрава не согласен. По его словам, в Украине крайне низкий охват вакцинацией, и немалую роль в этой ситуации играет само же министерство.

— Причин тому несколько,— говорит он. – Это и отсутствие закупок в течение 2015 года и половины 2016-го, и то, что закупаемые вакцины в основном индийского производства, и население не хочет ими вакцинироваться в виду их низкого качества. Сказывается, безусловно, и мощная антивакцинальная пропаганда. А наши официальные органы –Минздрав делает все, чтобы люди еще больше избегали вакцинации.

По словам иммунолога, в холодильниках поликлиник и на складах «Укрвакцины» находится огромное количество остатков вакцин, уже поступивших в нашу страну.

— Так, по данным на 1 октября вакцина АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) индийского производства (это вакцина для грудных детей) – в остатках два миллиона! Еще полтора мы получим в этом году. Это безумное количество, потому что в среднем в Украине после начала военных действий появляется на свет около 400 тысяч новорожденных ежегодно. То есть нужно 1,2–1,6 млн доз вакцин. У нас ее в конце года будет около трех миллионов. И люди не спешат ею прививаться, зная ее действие, — объясняет Андрей Волянский. – А «Пентаксин» – французская вакцина АКДС – наша страна закупать перестала, и ее нет.

Аналогичная ситуация и с вакциной для взрослых — АДСМ (Индия).

— Ее на складах около пяти миллионов доз и еще три миллиона придет до конца года. То есть восемь миллионов доз. Для 30 миллионов, если считать подростков и взрослых, это, конечно, абсолютно нереальное количество, — отмечает иммунолог. — И вы не спешите идти в поликлинику вакцинироваться, хотя раз в десять лет это нужно делать, чтобы защитить себя от дифтерии и столбняка. И остальные 40 миллионов тоже не побегут становиться в очередь на вакцинацию.

И здесь скрыта потенциальная угроза, предупреждает специалист. Поскольку в Украине огромное количество непривитых – ведь на  протяжении 20 лет вся страна не прививается против дифтерии и столбняка. И если придет, например, новый агрессивный штамм дифтерии, как это случилось в начале 1990-х — будут болеть сотни тысяч людей – и взрослые, и дети.

— В этом году уже было 13 случаев столбняка, — продолжает Андрей Волянский. — И в большинстве пострадали дети, получившие какие-то раны и порезы. Практически все оказались в реанимационных отделениях.

Что с вакциной против полиомиелита?


Вакцинация против полиомиелита в Украине и вовсе заблокирована, считает иммунолог.

— Предусмотрено два вида полиомелитной вакцины – живая и неживая. Украинский календарь прививок предполагает, что первые две дозы вакцинации против полиомиелита – это обязательно неживая вакцина, вакцина в уколе. И только потом можно закапывать живую — в каплях. И вот этой неживой вакцины, которая обязательна для первых двух введений, в Украине практически нет. Потому что ЮНИСЕФ ее не закупает, — говорит Андрей Волянский. — А разница между живой и неживой вакциной от полиомиелита – в цене. Условно говоря, живая вакцина стоит около 20 центов, а неживая – два евро, то есть в десять раз дороже. То есть получается, что на сегодняшний день вакцинация полиомиелита заблокирована. Хотя количество живой вакцины в каплях нормального качества бельгийского производства в стране огромное.

Абсолютно парадоксальная ситуация и с вакциной БЦЖ, которая колется детям на первом году жизни.

— Во многих роддомах Харькова этой вакцины не было, хотя в остатках ее два с лишним миллиона доз, — говорит Андрей Волянский. — То есть опять-таки безумное количество – это на шесть лет работы. Я не представляю, как препараты могут быть использованы по истечении срока годности.

Вакцины КПК (от кори, паротита, краснухи) – около миллиона доз в остатках.  А вот вакцина от бешенства в дефиците.

— Как вы слышали, было несколько резонансных ситуаций, в том числе в октябре, когда животное укусило известного певца и, благодаря ему, тема оказалась на слуху. И тогда же и.о. министра здравоохранения заявила, что вакцины достаточно. Но это неправда! — говорит Андрей Волянский. — В Украине в остатках на 1 октября этой вакцины было около 20 тысяч. А та, которая планировалась закупаться в нынешнем году, – до сих пор не закуплена.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей7 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2685.03 грн
10 RUB 4.5953 грн
100 EUR 3111.96 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи